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缺人力、食材漲 奧克蘭華埠餐廳苦撐

記者劉先進／屋崙報導
華埠8街的新興燒臘店，暫時還未開放堂食。（記者劉先進 ／攝影）
華埠8街的新興燒臘店，暫時還未開放堂食。（記者劉先進 ／攝影）

加州正式全面重開已經過去一周了。連日來，記者走訪屋崙(另譯奧克蘭)華埠發現，多數的餐廳已開放堂食，但有餐廳業主感慨，堂食或營業額只恢復到六成左右。但也有一些餐廳還沒有開放堂食，業主表示，因為擔心微薄利潤負擔不起增加的員工成本。

重啟後，加州已鬆綁口罩令，但記者發現，華埠基本上所有民眾都在戴著口罩，只有進入餐廳就餐時，才摘下口罩。華埠9街的金牡丹海鮮茶寮在灣區頗有名氣，生意也一直很好。記者日前在現場看到，餐廳內已人滿為患，員工非常忙碌。但是經理Chris說，雖然生意逐漸有起色，生意也只是恢復到疫情前的六成左右。

在華埠Webster街的另一家名味閣茶餐廳，也已開放堂食，可見客人進進出出，生意已有幾分起色。有時還需要排隊，點外賣都要等候20分鐘時間。

但是，由於目前雇人難，人工成本增加，在生意尚未百分百恢復之前，許多業主寧可選擇繼續做外賣，而非開放堂食。業主感嘆，這是無奈的做法，只能再看看生意恢復情況，再做決定。

華埠8街新興燒臘除了經營廣式燒臘，還有一些配菜銷售，原本生意還是不錯的。重開之後，生意也開始有了起色，記者走訪時，不時看到有客人進入買外賣。東主John·趙表示，疫情趨於穩定，再加上加州經濟重開，餐廳的生意已經恢復到疫情之前的60%。疫情前，員工有7人，隨著生意回流，招收的員工現在也恢復到4人，但仍未開放室內用餐。

加州重開，也鬆綁口罩令，但屋崙華埠行人還是戴著口罩出行。（記者劉先進 ／攝影）
加州重開，也鬆綁口罩令，但屋崙華埠行人還是戴著口罩出行。（記者劉先進 ／攝影）

聊天中，有華人顧客進入餐廳，希望在室內用餐，John無奈的表示，暫時還沒開，很抱歉。兩位顧客轉身離去。John告訴記者，如果開放堂食，至少需要再僱用一個員工，但依現有的微薄利潤，還不能承擔增加一名員工的成本，所以只好選擇不開。

John說，雖然民眾紛紛接種疫苗，疫情逐漸控制下來，但大家在疫情期間養成的消費習慣，不可能一下子回歸，需要有個適應過程。比如，以前避疫，大家都在家用餐，很多人習慣點外賣。目前他們的消費模式還沒有轉變過來。而且，還是有人擔心疫情，不敢外出消費，所以堂食即使開，生意未必能一下就回來。「我個人估計，相比於疫情前，很難有100%的顧客回歸餐廳。」

除了客人回歸需要時日，食材成本上漲也是餐飲業目前面臨的挑戰。

John就表示，疫情期間，食品的成本也開始在大幅上漲。有的貨物以前拿是30元一盒，現在近百元。所有的食品單價都在上漲，但餐館只能略為調價以抵消一部分成本的上漲。「最難做的可能是自助餐，因為成本大幅上漲，但自助餐單價常常為了留住客人而不能大幅度漲價。」

雖然加州重開了，餐飲生意也開始起死回生，但復甦的路仍漫長，商家既要有耐心，也還要小心，一點一點地吸客人回歸。

比如說戴口罩的事，John說，目前餐廳取消了六呎的社交距離要求，但他個人還是會戴口罩給點外賣的民眾裝菜。因為他從事服務行業，戴上口罩會給客人信心，「如果我沒戴口罩，估計有的客人不敢進來消費。現在街道上戴口罩的人還是很多，除非九成以上的人都不戴口罩，否則我會一直戴下去。」

華埠9街的金牡丹海鮮茶寮餐廳生意不錯。（記者劉先進 ／攝影）
華埠9街的金牡丹海鮮茶寮餐廳生意不錯。（記者劉先進 ／攝影）

疫情 口罩 華埠

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