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租金未減 金山餐飲業者盼新一輪PPP援助

記者李晗 / 舊金山報導
皇宮酒樓以前客源火爆的煲仔飯廚房，現在都關著燈，沒有開放。（記者李晗 / 攝影）
皇宮酒樓以前客源火爆的煲仔飯廚房，現在都關著燈，沒有開放。（記者李晗 / 攝影）

疫情好轉之後，許多小餐館現在都在努力經營，想要盡早地恢復到疫情前的生意額。但是此前因為疫情而欠下的租金，仍然是他們的心頭上的一塊大石頭。

有餐館從業者也期待，政府如果有新一輪的「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program，俗稱「PPP」），能夠注重在幫助他們償還租金方面，避免欠租的金額持續累計，將會有助於生意的早日恢復。

在舊金山華埠，歷史悠久的皇宮酒樓中，零散的食客坐在大堂內用餐。餐廳的經理李銀笑表示，6月15日加州重啟之後，生意額也並沒有一下子就好轉很多。而更讓她苦惱不已的是，在疫情期間欠下的租金，一直還沒有解決。她說，以前的PPP項目，有固定的部分是必須要用作支付員工的薪資，不能用作別的支出，所以欠租還是欠著。

她說，經營餐廳非容易的事，許多的成本花費都是固定的、硬性的開支，比如租金、水費、電費、垃圾費、煤氣費這些。其中，租金就占了很大的比例。她認為，政府PPP項目的款項，應該更加靈活一些，注重幫助小商業支付這一部分的固定開支。這樣子的話，就算生意不好，餐廳也能夠在食客不多的時候挺下去，渡過難關。

相反，她認為，如果規定PPP的款項只能拿來支付員工的薪水，那麼在餐廳經營不善的時候，雖然支付得起員工的薪水，但是卻又交不起租金，也還是難以維持下去。而且她還舉例說，餐廳在工作人員的聘請方面，可以靈活一些，但是租金、水電這些則沒有辦法節省。

目前，包括主流媒體都在報導，經濟重開了，但雇主卻雇不到人，嚴重拖累經濟。這一問題在餐飲業表現得更明顯和迫切。皇宮酒樓目前就面臨著同樣的問題。

李銀笑表示，現在華埠的餐廳其實普遍面臨招工難的問題。她形容，現在大家都在領取失業金，上班還不如領取失業金來得實惠和舒服。同時，請廚房的師傅也不便宜，一切都難上加難。皇宮酒樓以前客源火爆的煲仔飯廚房，現在都關著燈，沒有開放。李銀笑說，因為客人太少，煲仔飯如果只做幾碗成本太高，划不來。

當然，還有食材成本上漲的問題，也都令餐飲業者頭疼。在採訪期間，就有客人來詢問，現在如果在酒樓內舉辦派對的話，「一圍」（包下一桌子的菜）的錢大概是多少。李銀笑則說，蝦、牛、雞肉現在都漲價，如果是以前的那個價錢，200多塊錢可以吃一桌子點心，但現在，這個價格連「拿貨」都拿不到，就是說連食材成本都不夠。

經濟重開，防疫規則逐漸放寬，但餐飲業卻發現已經回不去從前了，人工和食材的成本增加，經營更加困難。如何重振餐飲業及整個經濟，政府的補助要如何用到刀刃上，商家業者要如何調整經營方法，在在都要在逐漸的開啟中去摸索和嘗試。正如李銀笑表示，要回到疫情前的狀態，還需要很多時日。

餐廳經理李銀笑表示期待新一輪的PPP項目，可以更多用於幫助償還租金。（記者李晗 ...
餐廳經理李銀笑表示期待新一輪的PPP項目，可以更多用於幫助償還租金。（記者李晗 / 攝影）

租金 疫情 華埠

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人力薪資上漲 南灣餐飲業招工難、拚送餐競爭

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