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南灣餐廳辦小型夜市 有骨髓樣本蒐集攤位

記者江碩涵／灣區報導
「土匪湘菜」老闆王志剛將於6月5日舉辦一場快閃夏日夜市音樂美食活動。（記者江碩涵／攝影）
「土匪湘菜」老闆王志剛將於6月5日舉辦一場快閃夏日夜市音樂美食活動。（記者江碩涵／攝影）

灣區逐漸解封，各處開始舉行實體活動。佛利蒙餐廳「土匪湘菜」將於6月5日下午1時舉行夏日夜市音樂美食活動，現場除了各美食攤位及音樂表演外，還有一個專門負責「骨髓配對樣本蒐集」的攤位，主要目的是增加更多亞裔，尤其是華人在骨髓資料庫的樣本數，對社會公益有很大的幫助。

日前本報報導，聖他克拉拉縣資深華裔檢察官黃一峰（Charlie Huang）白血病復發，急需骨髓配對，引起社區關心。就連完全不認識他的南灣地方媽媽也相當關心骨髓配對進度，進而促成這次「骨髓配對樣本蒐集」攤位。

「土匪湘菜」老闆王志剛表示，每周六店家固定發送團購，多次下來許多消費者及店家都有相當好的默契，他常在思索是否可將領團購活動辦得更活潑一點，隨著灣區逐漸解封，他決定辦一場快閃夏日夜市音樂美食活動。

王志剛說，雖是白天，但一樣可讓台灣鄉親有逛夜市的感覺，現場有好幾個攤位及店家擺攤，其中也包含最近在佛利蒙新開幕的珍奶店及聖荷西濃豆乳等。他表示，這場活動原意就是要讓鄉親有機會聚一聚，現場有職業樂團演奏，展現台灣夜市熱鬧風情，尤其他自己來自於台北艋舺，更希望能重現艋舺精神。

夜市活動除了吃吃喝喝攤位外，值得注意的是，還有「骨髓配對樣本蒐集」攤位，由北美洲台灣商會聯合總會第33屆總會長暨愛加倍綜合牙科中心醫師吳怡明協助安排，骨髓樣本資料庫公司現場提供100個樣本盒，有專業人士直接蒐集，加快累積骨髓樣本數。

吳怡明表示，美國亞太裔民眾很少加入全國骨髓捐贈計畫（National Marrow Donor Program），樣本不多，藉由此活動可加快累積樣本數，同時呼籲亞太裔民眾盡快加入全國骨髓數據庫，「不只可挽救黃一峰的生命，也能挽救更多人的生命。」

近期除了黃一峰外，灣區也有兩個七歲亞裔小童因血癌，急需配對骨髓。由於疫情緣故，之前若要將自己的骨髓資料提供給資料庫，必須郵寄，花費較多時間成本，能在實體活動中直接蒐集骨髓資料，更為直接且方便。

「土匪湘菜」夏日夜市音樂美食活動時間是6月5日下午1時至2時30分，地址在1616 Washington Blvd, Fremont, CA 94539。骨髓配對活動只要由專業人士協助蒐集口腔黏膜，填寫資料即可完成，年齡限制為18至44歲。

「骨髓配對樣本蒐集」攤位，由北美洲台灣商會聯合總會第33屆總會長暨愛加倍綜合牙科...
「骨髓配對樣本蒐集」攤位，由北美洲台灣商會聯合總會第33屆總會長暨愛加倍綜合牙科中心醫師吳怡明協助安排。（照片：商會提供）

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