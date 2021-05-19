免費逛博物館 舊金山華裔長者排憂解悶

安老自助處和加州科學館合作，讓150位亞裔長者可以度過一個愉快的下午。（記者李晗／攝影）

疫情原因導致許多長者都居家超過一年時間，同時針對亞太裔長者的暴力事件幾乎每天上演，令人擔憂這些長者們的心理健康情況。不單單是因為感到孤單、隔絕，也因為那些暴力的視頻影片可能會給他們留下心理創傷。

在多數長者都打了疫苗的情況下，有舊金山的博物館 也特別安排了免費的參觀服務，讓這些長者們可以離開家門走動一下，逛逛博物館，排憂解難，放鬆心情。

由安老自助處和加州 科學館（California Academy of Sciences）共同推出合作，讓150個長者能夠特別享受到「VIP」貴賓的科學館參觀服務，讓他們可以在館內享受一個愉快的下午。這150個長者分別是來自安老自助處在華埠、日落區、和列治文區的康樂中心。他們將分成三批，在這個月分別到訪加州科學館。

150名華裔長者獲得加州科學館的「VIP」參觀服務。（記者李晗／攝影）

科學館導遊向長者們講解800年老樹木頭的知識。（記者李晗 / 攝影）

加州科學館位於金門公園內，是城中知名的遊客去處，館內有各式各樣的礦石、恐龍化石、樹木、模擬熱帶雨林環境、地震屋，以及企鵝、鱷魚、烏龜等小型動物園。天台也可以眺望金門公園，最新的摩天輪就在科學館旁邊。

科學館的首席執行官、韓裔 的權正夏（Ike Kwon）表示，十分榮幸能夠讓這些來到這裡度過一個下午。他指出，過去一年發生的種種，讓長者們非常需要陪伴。他自己本身持有跆拳道的黑道，也和安老計畫教授長者們一些防身術，但是後來決定讓長者們能夠親身來到博物館參觀，紓解心中的憂慮。當天他也親自擔任「導遊」，向長者們解說館內的展品。安老自助處也提供了職員現場翻譯。

長者們水族館前參觀。（記者李晗／攝影）

當天最年長的一位婆婆，是93歲的林新齊。她說自己非常開心，能夠出來走一下。她說，自己已經93歲，在博物館裡面看過的東西好多都不記得了，自己最喜歡的就是烏龜和魚。她也說，過去這段時間看到的亞太裔被打的新聞，令她感到害怕。

安老自助處行政主任鍾月娟也透露，加州科學館提供這樣的服務之後，笛洋美術館（de Young）和亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）也陸續向安老自助處表示可以提供這樣的服務，讓亞裔的長者們能夠度過難關。

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