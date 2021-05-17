挺台灣進世衛 5月22日灣區「陸空大遊行」

世華工商婦女企管協會將辦陸空大遊行，挺台灣進世衛。（記者李榮／攝影）

世界衛生大會（WHA）即將召開，但台灣 一直無法參加世界衛生大會，海外僑胞也連年匯集能量，希望能推動讓台灣被納入世界衛生大會與世界衛生組織。世界華人工商婦女企管協會16日宣布，將於5月22日上午10時30分舉辦「陸空大遊行 」，透過路上的汽車遊行，以及空中的飛機廣告，向主流社會表現灣區台灣僑胞「挺台灣、進世衛」的決心。

當日大遊行由世界華人工商婦女協會主辦，協辦單位包括：金山灣區華僑文教服務中心、庫比蒂諾台中友誼城市協會、北加州 台灣文化體育協會、北加州中興大學校友會、北加州中文學校聯合會、北加州中國大專校友會聯合會、金山灣區華人運動大會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、世界華人工商婦女協會北加州分會，以及林貴香、魏德珍、賴積裕等僑領。

2021年的世界衛生大會（WHA）將於5月24日至6月1日舉行。僑教中心主任閻樹榮指出，台灣一直被屏除在世界衛生系統之外，而從新冠肺炎（COVID-19）疫情在全世界各地爆發的情況就可以看出來，防疫是「無國界」的，沒有道理不讓台灣參加世界衛生大會。

世界華人工商婦女協會北加州分會長胡威妮介紹，這次「挺台灣、進世衛」的活動是世界華人工商婦女協會在全球共同舉行的活動，各地共約70個分會各自發揮，分別舉辦支持台灣進入世界衛生大會的遊行。北加州更是成為創舉，透過陸空大遊行，壯大聲勢。

車隊遊行時，廣告布條會掛在車子的右側。（記者李榮／翻攝）

她介紹，當天北加州分會的車隊遊行會從密爾比達的僑教中心出發，車上掛著呼籲讓台灣加入世界衛生大會的標語，並且配合小國旗、國旗帽等物品的使用，戴著國旗帽在遊行時揮舞中美國旗、壯大聲勢。車隊出發後，隨即右轉Calaveras Blvd，過了美國銀行，再右轉沿著Hillview遊行，最後再右轉回到僑教中心。同時間，租用的廣告飛機，會拉著廣告招牌，從利佛摩出發，中間經過佛利蒙到密爾比達，並預計在僑教中心附近的上空盤旋約十分鐘，之後再飛到桑尼維爾、庫比蒂諾等城市造勢。

世華工商婦女企管協會將辦陸空大遊行，挺台灣進世衛。（記者李榮／攝影）

胡威妮說，為了讓僑胞更有參與感，世華工商婦女企管協會特別準備了218個禮物供僑胞抽獎。僑胞只要能拍到自己與小飛機「同框」的照片，並上傳臉書僑教中心的臉書專頁即可參加。第一大獎為200元紅包，另外還有100元紅包、精美化妝品禮盒、防疫包等。

僑教中心主任閻樹榮補充，除了世華推動的「陸空大遊行」以外，當天也已經情商僑領開著遊艇在海灣「遊艇遊行」，計畫從海灣大橋開到金門大橋附近，希望有更多人能看到台灣進入世界衛生大會的決心。民眾如果有拍到當天自己與遊艇同框的照片，同樣也符合抽獎的資格。