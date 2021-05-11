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「美國也是我的家」華二代不沉默 上街籲：停止仇恨亞裔

記者張宏／綜合報導
聖蓋博副市長丁言愉（Tony Ding，左起）、廖豆豆（Millie Liao）和廖媽媽。（記者張宏／攝影）
聖蓋博副市長丁言愉（Tony Ding，左起）、廖豆豆（Millie Liao）和廖媽媽。（記者張宏／攝影）

「世界不完美，我們要吶喊：停止仇恨亞裔！」聖蓋博谷一群華裔學生8日在洛杉磯市中心舉行「青年反對仇恨」（Youth Against Hate）集會，來自多個社區和不同族裔的青少年和他們的父母聚集吶喊：停止針對亞裔的仇恨犯罪！

位於洛杉磯市中心的Grand公園，上周六聚集了來自各個社區的青少年，他們舉著標語橫幅，大喊呼喊「停止仇恨亞裔」。活動組織者是16歲的華人女高中生廖豆豆（Millie Liao），她和家人2019年從密西根搬到南加州後，就積極參與和關心社會和政治。她說，華人必須發聲，不能再沉默下去，為了亞裔的將來必須吶喊和做出行動。

廖豆豆的父母和弟弟也到場支持，廖媽媽表示，她很支持女兒，小孩子關心政治是好事。作為亞裔在美國一直得不到重視，要經過幾代人努力才能被看到。她的女兒喜歡表演和寫作，她希望能打破亞裔只會學習、不會活動的刻板印象。

洛杉磯市中心Grand公園8日下午聚集著來自各族裔年輕人，他們舉著標語橫幅大喊呼...
洛杉磯市中心Grand公園8日下午聚集著來自各族裔年輕人，他們舉著標語橫幅大喊呼喊著「停止仇恨亞裔」。（記者張宏／攝影）

洛杉磯市中心Grand公園8日下午聚集著來自各族裔年輕人，他們舉著標語橫幅大喊呼...
洛杉磯市中心Grand公園8日下午聚集著來自各族裔年輕人，他們舉著標語橫幅大喊呼喊著「停止仇恨亞裔」。（記者張宏／攝影）

現場有不同的亞裔代表發言。一名17歲的華人女生，講述了她從小學到中學所遭遇的亞裔歧視經歷。她一度覺得自己作為華人「不正常」，於是想各種方法讓自己變得「正常」，直到有一天有人對她喊「滾回你的國家」，那一刻她才明白，她不需要討好任何人。她是一名華人，但沒有低人一等。美國也是她的國家，她屬於這裡，任何人都沒有權利讓她滾蛋。

18歲的Jennifer講述了她作為亞裔被毆打的經歷。她說，這個社會對亞裔和亞裔女生有很多刻板的印象，她希望能打破這種偏見。所以她不願意沉默，而是站出來、講出來，讓更多人看到和聽到亞裔的呼聲。

華權會代表和聖蓋博市副市長丁言愉（Tony Ding）也到場支持。

聖蓋博谷華裔學生8日在洛杉磯市中心舉辦「青年反對仇恨」集會。（記者張宏／攝影）
聖蓋博谷華裔學生8日在洛杉磯市中心舉辦「青年反對仇恨」集會。（記者張宏／攝影）
聖蓋博副市長丁言愉（Tony Ding，左起）、廖豆豆（Millie Liao）...
聖蓋博副市長丁言愉（Tony Ding，左起）、廖豆豆（Millie Liao）和廖媽媽。（記者張宏／攝影）

洛杉磯市區Grand公園8日下午聚集著來自各地的年輕人，他們舉著標語橫幅大喊呼喊...
洛杉磯市區Grand公園8日下午聚集著來自各地的年輕人，他們舉著標語橫幅大喊呼喊「停止仇恨亞裔」。（記者張宏／攝影）

亞裔 華人 美國

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