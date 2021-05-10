校聯會講座談遺產繼承 吸引台僑聆聽

王歧正介紹遺產有關的法律。（記者李榮／翻攝）

因為新冠肺炎疫情 的關係，很多僑胞都無法回台灣 辦事，北加州中國大專校友會聯合會日昨為服務民眾舉行財務講座，主題為「中華民國財產-海外僑胞相關須知」，邀請外交部領事事務局法律顧問、律師王歧正，以及舊金山 經濟文化辦事處副組長朱天梅，分享親人過世之後，中華民國遺產的請領方法。

當日活動由台北駐舊金山經濟文化辦事處、南灣華僑文教中心指導。主軸包含：一、如果有親人過世、領取中華民國遺產的規定。二、辦理拋棄繼承聲明書的方法。三、遺產相關稅務及法律規定。

當天吸引許多僑胞上線，不僅有灣區的僑胞，另外還有外州、甚至加拿大的僑民也參加。朱天梅指出，因為疫情，許多人不能回台辦事，有需要透過經文處申辦文件的僑胞，可上網看最新要求與規定。而雖然疫情開始後，經文處改為郵寄辦理，但部分業務還是受理網路預約親辦，有需要的僑胞可以利用。

律師王歧正提醒，繼承法規相當多，例如「特留分」就是其中一個值得留意的部分，也就是繼承人可以主張遺產的一個最低比例。因為就算有遺囑，依據民法繼承篇設有特留分制度「遺囑人於不違反關於特留分規定之範圍內，得以遺囑自由處分遺產。」父母之特留分為其應繼分二分之一；配偶之特留分，為其應繼分二分之一；兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一。

但他也指出，特留分是一個可以主張的保障，但如果繼承人之間另外協議，是可以拋棄特留分保障的部分。實務上，也有些時候繼承人為了和諧與親情，最後是尊重父母的遺願。但是要注意，法律上不允許預先拋棄繼承，被繼承人在死亡之前有權利的繼承人就算事先簽拋棄繼承，在法律上是無效的。

另外，民法對於「繼承人」身分都有詳盡規定。如果被繼承人將遺產遺留給不具繼承人身分的人士，即使是在遺囑註明，仍屬於所謂的「遺贈」。

王歧正也表示，有些人會透過身前贈與，類似脫產方式將財產贈予給他人，規避債務清償。但民法1148條之一規定，繼承人在繼承開始前二年內，從被繼承人受有財產之贈與者，該財產視為其所得遺產。