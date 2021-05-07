新呼吸基金會鄭小飛：大規模監禁 無助解決移民困境

鄭小飛表示，大規模監禁持續傷害亞裔社區。（記者陳程威／翻攝）

為慶祝亞太裔傳統文化月，聖馬刁縣衛生局華人健康促進會日前邀請新呼吸基金會創始人鄭小飛（Eddy Zheng），討論監獄 制度改革以及遣返制度對於亞裔 社區的影響。

鄭小飛表示，5月是紀念亞太裔傳統文化月。但是就全美而言，各層政府用以支持亞太裔社區的資金少之又少，亞裔人口占比5%還多，但分到資金不到0.5%。

語言文化障礙 遭霸凌釀輟學

他表示，亞裔新移民 普遍面臨到語言文化代際等障礙，但沒有得到相應的服務。正如他自己12歲從廣州移民來美國一樣，作為移民的少年，並沒有選擇的權利。當移民少年進入到教育系統之後，由於語言以及文化不同，常常面臨到霸凌、孤立以及文化上自我認同糾葛的狀況。

「當時我語言不通，學校裡面也沒有相關的支援系統，不久之後我就輟學了。」鄭小飛表示，輟學之後由於缺乏知識以及孤立，便混跡於街頭，逐漸接觸了行為失端的朋友，從而最終在16歲時犯下了綁架的大案。

他說，自己在16歲時就被判處終身監禁。最終在監獄中服刑17年才被釋放出來。移民青少年們常常面臨到一個惡性循環的人生歷程，即「移民──從學校輟學──進入監獄服刑」。而一切，都沒有得到政府及社會的服務和資源。

少數移民群體 遭遇系統性困境

鄭小飛認為，必須重新思考移民以及少數群體面臨到的系統性困境。

他說，社會需要更多的將資源投資於教育以及社區支持的過程之中，而不是將資源投入到大規模監禁以及軍事設施之中。有研究顯示，僅占世界人口5%的美國，卻占世界監獄在押人數的25%。

鄭小飛指出，無論如何，犯罪受害者以及家屬要求正義的呼聲，都應該被理解以及尊重。但他同時表示，不管是受害者還是社會大眾，目標都是為社區帶來真正的安全，而大規模監禁顯然不是問題的解決方案。

「如果大規模監禁可以為社區帶來安全的話，那美國應該是世界上最安全的地方，然而現實卻恰恰相反。」鄭小飛表示，只有更多地將資源投資於教育與社區，同時為移民以及脆弱社區提供更多支持，才能真正帶來社會的安全。

學習亞裔文化 建立自我認同

他建議，社區服務以及心理諮詢機構應能夠理解並幫助非英語使用者的文化背景與個人成長環境，真正設身處地去關懷所有尋求幫助的年輕人。對於亞裔移民來說，對亞裔傳統文化與歷史的學習認知，是建立亞裔自我認同與自信的重要一步。這才是紀念亞裔傳統文化月的重要意義之一。

爭權利 勿忘其他少數族裔

鄭小飛表示，亞裔與非裔、西語裔以及原住民之間的連結有歷史的根源以及必要性。他說，當亞裔爭取權利的時候，要體認到非裔跟原住民群體在歷史和現實中，也遭受白人至上主義的壓迫，包括屠殺美洲原住民，奴役非裔，以及不斷的壓迫少數族裔的長期歷史。在反抗遭受壓迫的過程中，亞裔與包括非裔在內的所有少數族裔一起抗爭才能推動少數族裔權益的進步。

鄭小飛說，雖然在絕對數字上，亞裔遭受大規模監禁的數量不大，但大規模監禁仍顯著影響到亞裔群體，這包括將許多遭受家庭暴力的女性送進監獄的狀況。

鄭小飛表示，美國最近持續跨黨派的敵視中國的態度，也嚴重影響了華裔的生活狀況。「我真的很擔憂在二戰期間針對日裔的集中營事件會再一次發生在華裔身上。」