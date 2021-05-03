金山工務局首席財務道森退休 綠源再生超收費她無錯失

舊金山工務局首席財務官員道森宣告退休。(取自舊金山工務局官網)

垃圾回收公司綠源再生 (Recology)超額索取民眾垃圾費用達一億元全案仍在調查中，舊金山 工務局首席財務官員道森 (Julia Dawson) 4月29日宣告退休 。工務局發言人高登 (Rachel Gordon) 表示，道森自己決定退休。

道森任職於市府時間長達24年，其中除七年半時間在工務局工作外，也曾在舊金山機場、消防局、舊金山交通局、公園局等部門工作。

今年3月間，舊金山市府律師夏雷拉 (Dennis Herrera) 宣布垃圾回收公司綠源再生超額索價全案以一億元和解。根據垃圾回收公司綠源再生 (Recology)說，開出過高垃圾收集費問題，主因是計算收入時出現錯誤所造成。

Recology 索費過高面臨調查。 (Getty Images)

垃圾回收公司綠源再生兩名高層主管目前面臨刑事貪腐控罪。根據控訴書，這兩名主管參與賄絡目前已經離職的舊金山工程局主任諾魯 (Mohammed Nuru)。法庭資料顯示，兩名面臨刑事調查主管之一波特 (John Porter) 2018年12月與舊金山市府代表開會時，已承認索取過高垃圾費。

法庭文件顯示，波特與市府官員開會前不久，道森對垃圾回收公司綠源再生收支對比提出質疑。夏雷拉說，如果該公司合理計算收入所得，那麼2017年時，綠源再生只能要求當時所提出的一半垃圾費。

波特於2018年12月開會時，承認低估收入。道森隨即於2019年邀請外界獨立顧問針對此事進行深入調查。然而雖然獨立顧問於2020年初確認索取過高垃圾費，道森並沒有及時對公眾宣布此事。

高登說，有關垃圾費過高問題仍持續調查中，目前調查結果顯示，道森並沒有犯下任何刑事錯失。