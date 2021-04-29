揭「金州殺手」真面目檢察官 宣布參選加州檢察長

沙加緬度縣檢察長舒伯特宣布參選加州檢察長。（美聯社）

加州 新任檢察長宣誓就職不到一周，以揭開神秘「金州殺手」（Golden State Killer）真面目聞名的加州檢察官宣布，將在明年參選加州檢察長。

現任沙加緬度縣檢察長的舒伯特（Anne Marie Schubert）26日宣布，將在明年與新任加州檢察長邦塔（Rob Bonta）一較高下。

舒伯特2018年脫離共和黨，她將以獨立參選人身分挑戰民主黨 的邦塔。舒伯特作風強硬，與掌控加州的民主黨政治人士和所謂洛杉磯與舊金山「流氓檢察官」採取的政策形成鮮明對比。

舒伯特認為，邦塔有意在加州推行洛杉磯檢察長賈斯康（George Gascón）和舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）的政策。她說：「新任檢察長支持的政策和法律不但侵犯了犯罪受害人權利，也破壞了加州的公共安全。事實是：加州的刑事司法系統已處於混亂之中。」

加州檢察官聯盟（Prosecutors Alliance of California）常務理事狄巴瑞（Cristine Soto DeBerry）則批評說，舒伯特去年秋季試圖撤銷先前獲得通過的量刑法案。她說：「舒伯特過時的思維提高了犯罪舉報率，增加了犯罪受害者人數，導致監獄人滿為患，讓種族差距決定加州司法系統。」

狄巴瑞和邦塔的顧問威廉 森（Dana Williamson）表示，檢察長正在調查加州地方檢察長協會（California District Attorneys Association）是否不當挪用環保和其他訴訟經費的案件，而舒伯特正是加州地方檢察長協會的財務秘書。狄巴瑞和威廉森還批評舒伯特不起訴被控過度使用武力的警員。

不過，沙加緬度縣檢察官部屬稱讚舒伯特在領導「金州殺手」案上的貢獻，使用創新DNA科技偵破前警員狄安吉洛（Joseph DeAngelo）就是「金州殺手」。此外，舒伯特還協助調查疫情期間加州發生金額高達110億元的大規模失業金詐騙犯罪，其中8億1000萬元是假冒4萬5000名受刑人的名義申請的。

舒伯特的檢察官資歷超過30年，目前是她擔任沙加緬度縣檢察長的第二任期，但她無意尋求三度連任，希望競選加州檢察長。

舒伯特說：「我認為，人們有獲得出獄的機會、重回社會貢獻一己之力的權利，但我同時堅信，暴力罪犯必須為他們的行為負起責任。」

舒伯特也是一名出櫃的同性戀者，她與抱持不同哲學的兄弟法蘭克（Frank）公開保持距離。法蘭克2008年曾推動禁止加州同性婚姻法案。