稅法改變多、3次紓困案… 今年報稅特複雜

北美華人會計師協會會長張青提醒，今年的稅法變化很大，納稅人必須留意、正確保稅，才能真正享受稅務的優惠。（張青提供）

今年的報稅 推遲到5月17日，雖然時間較以往充裕，但是由於這次有許多稅法上的改變，讓很多納稅人、甚至會計專業人士都手忙腳亂。北美華人會計師協會會長張青（Eric Zhang）提醒，三次紓困法案加上過去一年來稅法的改變，讓今年報稅變得特別複雜，納稅人必須留意、正確報稅，才能真正享受稅務的優惠。

「今年的報稅非常的特別。因為疫情的原因，2020有cares act，去年底時又有9000億紓困法案，今年又再出台American Rescue Plan Act，加上稅法的改變，這次的稅季，報稅人、國稅局 與會計師為了因應新的法案，都人仰馬翻。」張青舉例，像是因為「American Rescue Plan Act」紓困案中2020年失業金前1萬200元豁免聯邦稅的新規定，就有可能影響報稅人工作所得抵稅（Earned Income Tax Credit，EITC）以及孩童抵稅（child tax credit）的數額。已經報稅者，國稅局可能會主動退稅；不過如果涉及其他抵稅額的調整，有可能需要用1040X表修改，拿回退稅。

另外，去年雖因疫情經濟停滯，但是股票等資本市場狂飆，許多人實現大量資本利得，超過原本預期的收入。張青指出，一些納稅人原是由政府補貼部分的健保保費，如果補貼過多，必須在納稅時繳回。但，在紓困法案下，如果2020年有原本是應該將補回的部分（也就是premium tax credit repayment），將被豁免，不必補繳。

許多人都關心紓困金 （stimulus check）相關問題。張青指出，三次的紓困金皆已發出，如果拿到紓困金時符合紓困條件，但2020報稅後發現收入超過，則已經拿到的紓困金並不需要還給政府。而若是原本不符合領取資格，2020稅表報稅時發現其實符合紓困資格，則可以補領回來。

另外，一些移民的撫養人可能還有沒有社會安全號碼（SSN），只有ITIN。依照規定，不符合聯邦紓困金的領取資格。但如果符合加州對於低收入紓困的條件，可以領到加州額外的紓困金。

他表示，部分符合資格的納稅人沒有收到部分，或者全部的紓困金，具體的處理方式要看是哪一次的紓困金沒有拿到，每一輪都有不同的規定。詳情可以請洽國稅局或者會計專業人士。

張青也補充，許多華人都有租金收入，但過去有些人沒有報稅，或者本身就是外國人，就沒有申請稅號。但是，因為紓困案中包含房租的補貼計畫，有些房客希望向政府申請補貼，發現房東沒有稅號而無法進行，恐讓房東惹上稅務與其他法律的問題。他建議，只要有收入都該誠實報稅，更何況報稅不一定需要繳稅。