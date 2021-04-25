讀者來函／1934年前的菲律賓人 也叫「美國人」

李元慶。（作者供圖）

到了1934年美國同菲律賓的新協議中，讓菲律賓人揚眉吐氣的是十年後就要獨立了，自己真正當家作主。可是也有不好處，菲律賓人不是「美國國民」了，就是已經在美國大陸的菲律賓人也同第一代華裔、日裔 一樣，成了「外國人」，不能夠成為公民。按規定，美國從此後每年只允許50名菲律賓移民。

菲律賓人在美國海軍服役從1901年就開始了。就是在菲律賓1946獨立後，這個菲律賓人當美軍水手的方式依然持續著，一直到1992美軍在菲律賓基地的關閉。

這個數量不算少，在1976年就有1萬7000名菲律賓人美國海軍。在服役期間，他們可以在美國生活，帶來家屬，所以在美國大陸上的美軍基地裡有著特別的菲律賓人社區。

二戰中參戰的菲律賓軍人都允許成為美國公民 ，大約有1萬人選擇了這個機會。接著有1萬6000女性通過家庭團圓來到美國，這裡應該包括並非是菲律賓裔美國人的妻子。

在1901年，William Howard Taft擔任美國駐菲律賓總督，他後來成為美國第27任總統。

他和部分美國當權者認為要用教育的方式來改變菲律賓，培養菲律賓自己的人才，幫助其發展，加強美國和菲律賓之間的樞紐。一方面派出大批美國教師去菲律賓，另外一方面美國國會通過了「Pensionado法案」，專門給菲律賓學生、學者提供獎學金，來美國學習。

從1903到1940年之間，大約有1萬4000菲律賓人來美國學習，部分人畢業後留在了美國。

從1943年以後美國有個我們可能都聽說過的「富布賴特項目」（Fullbright Program），以及卡特基金會、福特基金會等等，中國 大陸許多學者／學生受益來美國學習和訪問。