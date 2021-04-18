東灣安蒂奧克市長 為百年前排華歷史道歉

李建從市長手中接過該決議聲明。（特約記者錢曉莉攝影）

安蒂奧克（Antioch）是東灣康曲柯士達縣（Contra Costa）的一座城市，過去曾經有過性質嚴重的排華歷史。100多年後的今天，該城市的市長代表市府向華裔 社區致歉，並且將會把原來華人 聚居的華埠區域重新標記，銘記歷史。

安蒂奧克是康縣內東部的城市，人口大約有11萬。市長索普（Lamar Thorpe）在近期的新聞發布會上，承認安蒂奧克的早期居民，對華裔美國 人造成的傷害，對此表示歉意，並提出了一系列修正案。

關於安蒂奧克的華人社區的記錄不多，據估計，在19世紀後期，華裔人口為數百人。當地的唐人街也曾經是華人的聚集地。但是後來排華高漲，華人要在天黑之前離開，就是華人被禁止在日落之後，在城市的街道上行走。因此華人修建了地下隧道，以便四處走動、進行社交。

根據早期報紙的報導，1876年，憤怒的白人將華人從安蒂奧克趕走，然後燒毀了華埠。

4月14日當天的發布會地址，選在了市中心的沃爾迪廣場（Waldie Plaza），這裡就是一百年前的華埠所在地。索普說，「我們正處於一場覺醒運動（awakening）的期間，這場覺醒運動，是由近期反亞裔和太平洋島民的仇恨所激起。」

「每天我們所有人都在見證一些令人頭疼的新聞，」市長暗示那些攻擊亞裔的新聞事件，他指出，在社交媒體上、地方和全國電視台新聞媒體、報紙上，都是這類的新聞。

當地的市議會也通過了一項市長發起的決議聲明，譴責當前針對亞裔美國人和太平洋島民社區的暴力和仇恨。市長也簽署了決議聲明，並且在新聞發佈會當天將宣言提交給了康縣社區大學的校董會主席李建（Andy Li）。

李建在接受該決議聲明時，感謝安蒂奧克社區，並指出部分針對亞裔的暴力原因是前總統川普在疫情期間的言論，導致針對亞洲人的犯罪激增。李建也還列舉了華裔美國人對該地區及美國的貢獻，例如在1860年代和1870年代修建鐵路和聖荷昆、沙加緬度的三角洲堤防。

李建說，華裔對社區做出了巨大的貢獻，但他們受到了惡劣的對待，尤其是1863年的「排華法案」，大規模禁止華人移民。他認為現在的道歉只是第一步，因為如果不道歉，這個錯誤就還是會再犯。

市長也說，他想在這座城市指定一個街區，作為華埠的歷史紀念街區，並資助在當地的歷史博物館和社區壁畫中對於這部分的歷史進行永久展覽。