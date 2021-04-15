我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

王立楨新書「我們必須去」 寫下台空軍飛官故事

記者李榮／聖荷西報導
航空作家王立楨出版「我們必須去」一書，記錄10多位中華民國空軍飛行員的故事。（記者李榮／攝影）
航空作家王立楨出版「我們必須去」一書，記錄10多位中華民國空軍飛行員的故事。（記者李榮／攝影）

航太工程師、航空作家王立楨，今年又出了一本書書，名為「我們必須去」，而這也是他的第13本書。書中內容是王立楨親自訪問當事飛行員、家屬、同僚，甚至到事件現場探訪當年場景、並且與知情的目擊人士對談所集結的故事，也是王立楨多年來撰寫「飛行員故事系列」的第五本。

王立楨在航太界工作約40年，幾年前從洛克希德馬丁公司退休。對於飛行與空軍歷史著迷的他，長年深入研究空軍與民航事件，中華民國空軍還幾次因王立楨的研究，而更正空軍墓碑上的資料。王立楨也是唯一曾替兩位中華民國參謀總長、四星上將（陳燊齡與唐飛）做傳的作者。2017年8月時，王立楨更成為第一位以撰寫空軍故事，而獲得空軍模楷甲種二等獎章的平民。

在這本書之前，他已經寫過「消失的航班：美國航太專家解密當代民航七宗驚人懸案」、「我以我血獻青天：13位國軍飛行員的故事」、「飛航解密：美國航太專家關於飛航安全、訓練與管理的大解密」、「螺旋槳邊的歲月」、「唐飛：從飛行員到上將之路」、「回首來時路：陳燊齡將軍一生戎馬回顧」以及「飛行員的故事」系列作品等。

他介紹，近年來自己維持每年出版一本書的節奏，原本「我們必須去」是要在去年9月出版，不過因為新冠肺炎疫情的關係，而延遲了數個月至今年春天才發行。不久前他特別回台準備參加新書的發佈會，同時在台灣舉辦多場活動、演講，也上一些廣播節目，介紹這些顯為人知的空軍英勇事蹟。

「隨著時間的飛逝，如果不將那些故事記錄下來，民眾永遠不會知道那些人曾為國家做了什麼事。」王立楨指出，多年來一直堅持採訪飛行員，就是希望能將故事呈現給後代。「我們必須去」涵蓋的時間從1950年到2016年，「在66年之間，空軍保衛國土，發生許多可歌可泣的故事。而這本書所搜集的，就是在大時代中的十多個剪影。」

「我們必須去」故事中包括為保衛海南島而陣亡的吳仲渤少尉，以及在美國路克空軍基地飛行訓練時殉職的高鼎程少校。吳仲渤與高鼎程是該書中描繪十多位飛行員中，兩位為國犧牲的烈士。

航太 美國 台灣

上一則

黑暗樓梯間的啟示

下一則

「財富」最佳職場評選 思科、Salesforce奪冠亞軍

延伸閱讀

半秒定生死

半秒定生死
李登輝武官少將 退伍皈依 做義工當「佛法小兵」

李登輝武官少將 退伍皈依 做義工當「佛法小兵」
美國空軍「高超音速」飛彈 首度試射失敗

美國空軍「高超音速」飛彈 首度試射失敗

去年F-5E失事 空軍證實恐機械故障

去年F-5E失事 空軍證實恐機械故障
台空軍首度證實 F-5E朱冠甍殉職肇因：機械因素

台空軍首度證實 F-5E朱冠甍殉職肇因：機械因素

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
謝婆婆遇襲還擊的事件，成為國際熱議的話題。（視頻截圖）

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

2021-04-09 00:04
越南裔居民蘿絲妮·阮和女兒Amy遭遇搶劫後，非常害怕，打算搬出加州。（記者劉先進 ／攝影）

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

2021-04-07 02:18
嬌生疫苗出包供應量銳減，加州下周疫苗供應量將因此減少。（美聯社）

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

2021-04-09 01:16
CDC調查美國新冠死亡首例，尚無定論。(取自CDC官網)

美新冠死亡首例恐非聖荷西婦人 衛生官員：可能更早

2021-04-09 11:19
圖中畫紅圈的車輛，7日在屋崙搶劫6起，警方一度出動直升機搜捕。（市民供圖）

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

2021-04-08 00:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷