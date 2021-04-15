王立楨新書「我們必須去」 寫下台空軍飛官故事

航空作家王立楨出版「我們必須去」一書，記錄10多位中華民國空軍飛行員的故事。（記者李榮／攝影）

前航太 工程師、航空作家王立楨，今年又出了一本書書，名為「我們必須去」，而這也是他的第13本書。書中內容是王立楨親自訪問當事飛行員、家屬、同僚，甚至到事件現場探訪當年場景、並且與知情的目擊人士對談所集結的故事，也是王立楨多年來撰寫「飛行員故事系列」的第五本。

王立楨在航太界工作約40年，幾年前從洛克希德馬丁公司退休。對於飛行與空軍歷史著迷的他，長年深入研究空軍與民航事件，中華民國空軍還幾次因王立楨的研究，而更正空軍墓碑上的資料。王立楨也是唯一曾替兩位中華民國參謀總長、四星上將（陳燊齡與唐飛）做傳的作者。2017年8月時，王立楨更成為第一位以撰寫空軍故事，而獲得空軍模楷甲種二等獎章的平民。

在這本書之前，他已經寫過「消失的航班：美國 航太專家解密當代民航七宗驚人懸案」、「我以我血獻青天：13位國軍飛行員的故事」、「飛航解密：美國航太專家關於飛航安全、訓練與管理的大解密」、「螺旋槳邊的歲月」、「唐飛：從飛行員到上將之路」、「回首來時路：陳燊齡將軍一生戎馬回顧」以及「飛行員的故事」系列作品等。

他介紹，近年來自己維持每年出版一本書的節奏，原本「我們必須去」是要在去年9月出版，不過因為新冠肺炎疫情的關係，而延遲了數個月至今年春天才發行。不久前他特別回台準備參加新書的發佈會，同時在台灣 舉辦多場活動、演講，也上一些廣播節目，介紹這些顯為人知的空軍英勇事蹟。

「隨著時間的飛逝，如果不將那些故事記錄下來，民眾永遠不會知道那些人曾為國家做了什麼事。」王立楨指出，多年來一直堅持採訪飛行員，就是希望能將故事呈現給後代。「我們必須去」涵蓋的時間從1950年到2016年，「在66年之間，空軍保衛國土，發生許多可歌可泣的故事。而這本書所搜集的，就是在大時代中的十多個剪影。」

「我們必須去」故事中包括為保衛海南島而陣亡的吳仲渤少尉，以及在美國路克空軍基地飛行訓練時殉職的高鼎程少校。吳仲渤與高鼎程是該書中描繪十多位飛行員中，兩位為國犧牲的烈士。