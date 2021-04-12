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羅達倫、柯提斯 推動增加亞裔社區安全資金

記者陳程威／庫比蒂諾報導
羅達倫承諾將為亞裔社區帶來更多資源與幫助。（記者陳程威／攝影）
羅達倫承諾將為亞裔社區帶來更多資源與幫助。（記者陳程威／攝影）

日昨在庫比蒂諾市政廳舉行的「停止仇視亞裔」（Stop Asian Hate）集會，加州參議員柯提斯（David Cortese）、加州眾議員羅達倫（Evan Low）等州議會成員表示，將從州議會立法幫助亞裔。

柯提斯表示，灣區亞裔被迫苦苦等待的日子已經過去。他將與來自南灣的州眾議員卡拉（Ash Kalra）、李天明（Alex Lee）以及羅達倫（Evan Low）合作，在議會提出給灣區增加更多的社區安全的資金。包括從目前的新冠基金中撥款，給當地的執法部門處理針對亞裔的仇恨犯罪。

羅達倫表示，亞裔的反抗仇視是艱難且漫長的鬥爭。他鼓勵亞裔民眾能夠積極去註冊投票，參與政治進程發出亞裔聲音。同時對於亞裔的支持應該落實到行動，包括對於亞裔社區的小商戶的具體支持等。

羅達倫說，州議會層面對於亞裔的支持，包括與柯提斯合作推動增加亞裔社區安全的資金。這個立法提案包括兩個方面。一部分是提供資金給地區執法部門，去蒐集針對亞裔仇恨犯罪的數據。同時也會提供資金給相關的亞太裔的地區組織進行社區服務。

關於民眾關心的亞太裔的低收入群體以及新移民，在日常生活中面臨到的語言以及政府資源獲取困難的困境。羅達倫說，已有一些相關的援助小商戶的資金給亞裔小企業主度過難關。同時將會持續要求州府提供更多的資源給亞裔民眾，包括更多的政府機關提供中文頁面的服務等。

亞裔 加州 眾議員

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