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舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

讀者來函／菲律賓裔美國人（一）

李元慶
李元慶。（作者提供）
李元慶。（作者提供）

美國亞裔的英文名字，你基本上可以辨別出韓裔，日裔，華裔，或者印度裔，但是菲律賓裔不容易，因為菲律賓裔很多是西班牙語的名字，這樣就變得不容易辨認是亞裔還是西語裔。

西班牙殖民菲律賓太長的時間，所以名字也西班牙化了。菲律賓美國人中天主教比例很高，占65%，新教徒21%，這也是因為西班牙的影響。菲律賓裔美國人在亞裔中僅少於華裔，2018年是410萬人，主要分布在加州和夏威夷。

因為菲律賓在西班牙殖民之後是美國的殖民地，所以菲律賓人到了美國，同印度人一樣，英文大都沒有問題。

早期美洲大陸也多是西班牙的殖民地，從1535年開始就設置了「新西班牙」總督，位於墨西哥城，主管西班牙國王的海外新國土。 1565年西班牙人統治了菲律賓，後者成為「新西班牙」唯一一塊在亞洲的殖民地。

您可能聽說過「馬尼拉大帆船」，因為幾年前有發現的古沉船的報導，那就是在1565年到1815年聯通美洲大陸和亞洲「新西班牙」的帆船，可載重幾千噸，每年一到兩次，每次單行40多天。這條航線延續了250年，可見當年西班牙是世界強國，而且稱霸幾百年。

這些大帆船多數是在菲律賓建造，而且是僱傭許多華工造的。它們將中國的生絲、香料、絲綢、陶瓷等運到美洲，所以大帆船也叫「中國船」，中國回報的是嘩啦啦的白銀子。

在「馬尼拉大帆船」上做工的菲律賓人有在美洲私自跳船的，所以菲律賓人來美洲大陸的時間很早，但是人不多，那時候還沒有美利堅呢，多是西班牙人的殖民地。

所以有人說美國人怎麼將印第安人折騰沒有了，很不准確。因為那時候美國是殖民地，要追根尋源，是西班牙人帶來了瘟疫，是英國人、是法國人、俄羅斯人、他們是罪魁禍首。美利堅將他們一點一點地趕出去了。

應該說美利堅同印第安人打了不少戰，殺了不少印第安人。可是印第安人也經常騷擾和襲擊白人。印第安人還幫助了英國人同要獨立的美國人打仗。

美國 亞裔 中國

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