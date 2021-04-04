麋鹿林學區重啟 恢復返校上課

麋鹿林學區將重啟校園。（取自學區官網）

州府地區麋鹿林市（Elk Grove）的聯合學區 重啟，恢復一周四天的返校上課計畫，讓學生能夠實體參與到課堂學習中。

自疫情 以來，學校基本上都關閉，學生只能在家上網課。不少社會的聲音都指出，這樣缺乏社交的學習方式，對於兒童的身心發展有不良影響。因此要求學區重啟，讓學生們能夠返校上課的呼聲也越來越高。

據悉，麋鹿林市的學區學生，最快可以選擇在4月6日開始返回學校學習。

麋鹿林的聯合學區表示，學區將提供一周四天的面對面學習計畫，周二至周五。根據該地區的情況，幾所小學將於4月6日開始實施計畫，其他小學和所有中學將從4月13日開始。

學區總監霍夫曼（Chris Hoffman）表示，6500多名學區員工，組成了這個令人敬畏的團隊，不斷向前邁進。因此現在學區能夠有條不紊地消除障礙，重新開放學校，面對面學習。

而且，所謂的實體上課、面對面學習，也只是提供給學生和家庭的一個選擇，學生可以選擇參加計畫，也可以維持原本上網課的方式。也就是希望繼續遠程學習的家庭，仍然可以在家學習。所有在校或遠程就讀學生的學習時間表，都將保持不變。

此外，還有混合式的學習。包括每周四天的實體返校學習、每周兩天的實體返校學習，以及全部都是在線網課學習。

霍夫曼說，隨著疫情的好轉，安全係數變高，學區很高興能夠為6萬3152名學生提供服務，包括上述的三種學習方式，可以滿足學生和家庭的需求。更多有關麋鹿林學區重新開放的信息，可以訪問：COVID-19 (2019 Novel Coronavirus) Elk Grove Unified School District。