我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前法務部長羅瑩雪辭世 享壽70歲

加州疫情警訊 單日3984確診 一個月來最高

麋鹿林學區重啟 恢復返校上課

本報特約記者錢曉莉／麋鹿林市報導
麋鹿林學區將重啟校園。（取自學區官網）
麋鹿林學區將重啟校園。（取自學區官網）

州府地區麋鹿林市（Elk Grove）的聯合學區重啟，恢復一周四天的返校上課計畫，讓學生能夠實體參與到課堂學習中。

疫情以來，學校基本上都關閉，學生只能在家上網課。不少社會的聲音都指出，這樣缺乏社交的學習方式，對於兒童的身心發展有不良影響。因此要求學區重啟，讓學生們能夠返校上課的呼聲也越來越高。

據悉，麋鹿林市的學區學生，最快可以選擇在4月6日開始返回學校學習。

麋鹿林的聯合學區表示，學區將提供一周四天的面對面學習計畫，周二至周五。根據該地區的情況，幾所小學將於4月6日開始實施計畫，其他小學和所有中學將從4月13日開始。

學區總監霍夫曼（Chris Hoffman）表示，6500多名學區員工，組成了這個令人敬畏的團隊，不斷向前邁進。因此現在學區能夠有條不紊地消除障礙，重新開放學校，面對面學習。

而且，所謂的實體上課、面對面學習，也只是提供給學生和家庭的一個選擇，學生可以選擇參加計畫，也可以維持原本上網課的方式。也就是希望繼續遠程學習的家庭，仍然可以在家學習。所有在校或遠程就讀學生的學習時間表，都將保持不變。

此外，還有混合式的學習。包括每周四天的實體返校學習、每周兩天的實體返校學習，以及全部都是在線網課學習。

霍夫曼說，隨著疫情的好轉，安全係數變高，學區很高興能夠為6萬3152名學生提供服務，包括上述的三種學習方式，可以滿足學生和家庭的需求。更多有關麋鹿林學區重新開放的信息，可以訪問：COVID-19 (2019 Novel Coronavirus) Elk Grove Unified School District。

學區 疫情

上一則

請問專家（Ask the Expert) 我應該打新冠疫苗嗎？

下一則

讀者來函／在美國 少數族裔需要發聲

延伸閱讀

華人好吃貓狗肉？公校如此出考題引眾怒

華人好吃貓狗肉？公校如此出考題引眾怒
佛利蒙學區本學年維持網路教學 校園不重開

佛利蒙學區本學年維持網路教學 校園不重開
罷免金山學區委員行動起跑 已進入徵集選民簽名步驟

罷免金山學區委員行動起跑 已進入徵集選民簽名步驟
加州教育廳開記者會 探討亞裔教材及校園安全重啟

加州教育廳開記者會 探討亞裔教材及校園安全重啟
高勵思告學區和教委 法律專家不看好

高勵思告學區和教委 法律專家不看好

熱門新聞

李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

2021-03-31 00:31
加州50歲和50歲以上民眾本周可開始接種疫苗，官員擔心供應量不夠。（美聯社）

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

2021-03-30 01:18
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）

金山婆婆還擊案 嫌犯是否屬仇恨犯罪引爭論

2021-03-31 02:18
（Getty Images）

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

2021-04-01 01:22
東灣三谷地區民眾此前舉行「停止暴力，反仇視亞裔」聚會。（記者劉先進／攝影）

警長談自保：如用胡椒噴霧 必須能速逃離現場 否則…

2021-04-01 02:19
聖荷西五華裔共享去年12月六合彩頭獎1800萬獎金。(Getty Images)

1800萬超級樂透 聖荷西5華裔共享

2021-04-03 17:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議