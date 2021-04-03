屋崙仇恨亞裔犯罪層出不窮 GoFundMe募款助受害者

一名男子在國際大道2800號街區Buiphong麵包店門外的回收箱放火。（圖片由東主提供）

東灣屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭）近日又接二連三發生針對亞裔 的仇恨暴力案件。

3月30日晚上10時左右，一對越裔夫婦和他們7歲的女兒Amy將要睡覺，遭到4名盜匪從後門闖入。盜賊將女主人Roseni和男主人Hoang雙雙綑綁，還毆打Hoang打到流牙血。Amy躲在毯子下目睹了這一切。

在大約1小時的搶劫過程中，劫匪在屋內搜尋財物，多次盤問貴重物品藏在哪裡。一名劫匪用槍威脅男、女主人，如果不說出財物在哪裡或者做反抗的事情，就會開槍殺死Amy。最終，劫匪搶走了這個家庭幾代人傳下來的積蓄包括黃金首飾、Amy胞兄的珍藏球鞋和其它貴重物品，受害人家庭的生活陷入困境。Amy則每天不能入睡，擔心劫匪還會再回來。

一名劫匪耐人尋味地對Roseni說：「不用擔心，我們不會為了金錢而殺害或強姦妳。你知道，由於新冠疫情，我們失去工作，沒有錢，所以這樣做。」然後，強盜從Roseni手上撕下7隻手鐲，由此造成的手臂瘀傷至今清晰可見。

Roseni說，她們家所在的街道上，過去一個月至少有三戶家庭被劫或遇襲。

不過，Roseni也給強盜發出一則訊息：「不要再回來，你們已經得到想要的，別再打擾我們。」Amy則想對強盜說：「我想他們做好人，不要再打劫。他們可以去打工賺錢。」

至記者截稿時，警方還未抓獲嫌犯。

眾籌網站GoFundMe已設有專頁為受害人籌款，籌款目標是3萬元。至記者截稿時，籌款已超額達到5萬1870元。網址是https://www.gofundme.com/f/help-roseni-and-family-after-home-invasion-attack。

這之前的3月29日下午，一群非裔面孔的劫匪襲擊了從雜貨店回家的一對亞裔長者夫婦。

劫匪除了從女受害人的脖子上扯住一條金項鍊，還伸手從男受害人的口袋裡去拿手機和鑰匙。

受害人夫婦的兒子當時正在家裡換衣服，聽到異常聲音之後就隨手拿起一把砍刀，赤腳跑出門外，揮舞砍刀將劫匪嚇走。他說：「我聽到媽媽在尖叫。那是我筋疲力盡的時候。如果我不出來，他們的情況會更糟糕。」他希望警方逮捕劫匪，並且將劫匪監禁至少10年。

4月1日凌晨大約1時，一名不明身份的男子騎自行車來到國際大道2800號街區Buiphong麵包店，點燃了附近一個回收箱後逃走。當時，其中一位東主在店內，迅速撲滅了火勢。

通過監控錄像的幫助，警方已經逮捕了嫌犯。

東主懷疑這是一起仇恨犯罪案件，但不了解嫌犯具體的犯罪動機。

東主說：「我們是華裔美國 人，於1983年開辦了一家小型家族商業，並成為屋崙社區驕傲的一部分，已有40年的歷史。我們真的為亞太裔社區發生的一切感到難過，從來沒有想到它會發生在我們身上。」