夏州華裔旅行社業者 涉詐騙灣區45旅客

夏威夷華裔旅行社業者涉詐騙45名灣區旅客。聖縣檢察官呼籲受害民眾報案。(圖取自電視截圖)

夏威夷一名旅行社業者因涉嫌詐騙灣區 45名客戶而被起訴40多項重罪。被告王溫蒂(Wendy Wong，譯音)是目前已歇業旅行社「House of Aloha Hawaii」業主，去年12月被控47項重罪，包括45項未退還客戶取消預定旅程款項，2項非法自商業帳戶取款。45名客戶中包括被告的家庭友人、同學。

王溫蒂已於3月18日被提審，對所有控罪均不認罪。聖他克拉拉縣副檢察官哈里斯(Tamalca Harris)表示，礙於疫情，被告在出庭時只能與律師遠距離溝通。根據媒體報導，王溫蒂列舉許多理由，包括天候惡劣與飛機航班取消，導致未能退款給客戶。

受害旅客之一的席克森(Jennifer Sioxson)是王溫蒂前同事，也是家庭友人。她表示，當她飛抵達夏威夷時，沒旅館 可住，必須被迫自掏腰包再付款住旅館，之後也沒有拿到王溫蒂的退款。席克森說，王溫蒂是家庭友人，兩家的孩子都是朋友，因此以為可以信任。另外一名客戶潘強尼(Johnny Phan，譯音)預訂了80人到夏威旅行、花費10萬元，但最後一分鐘被王溫蒂取消旅程，卻未退還旅費。潘強尼與王溫蒂過去曾在灣區密爾比達就讀同一所初中。

據了解，王溫蒂並未獲得夏威夷州 旅行業核發證照許可。美國商業信譽局(The Better Business Bureau)也指出，接獲旅客投訴有關旅遊合約與服務問題。該旅行社向客戶發送偽造路線，讓他們相信旅行已被預訂。

哈里斯表示，若有人認為自己是這家旅行社的受害人，可向當地執法部門舉報。聖他克拉拉縣居民可電郵：[email protected]。此案下一次聽證會將於5月3日舉行。