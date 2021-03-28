邦塔獲任加州總檢察長 亞裔黨團祝賀

菲律賓裔的邦塔將出任加州總檢察長。（州議會圖片）

菲律賓裔的加州 議員邦塔（Rob Bonta）獲得委任，將出任加州總檢察長（Attorney General）。對此亞太裔政界代表以及州議會的亞太裔黨團都表示祝賀。

目前全美範圍內都有針對亞太裔的暴力事件，引起廣泛關注。因此加州總檢察長，這個加州執法界的最高官員將會是誰，則備受亞裔 社區關注。此前的總檢察長貝西拉（Xavier Becerra）已經獲得總統拜登任命，出任衛生部長，因此總檢察長的位置出現空缺。

加州亞太黨團（APILC）在一份聲明中說，黨團讚賞州長紐森 （Gavin Newsom）州長對於邦塔的任命，認為紐森認識到亞裔社區目前的需求。

邦塔原本在舊金山的市府律師供職，具有深厚的法律背景。他隨後當選東灣屋崙（奧克蘭）選區的州議員。

作為總檢察長，邦塔將成為加州的最高級別的執法官員。他的任命正值亞太裔社區的危急時刻。自疫情大流行開始以來，「Stop AAPI Hate」的組織報告了全國3700多起反亞裔的歧視和襲擊事件。幾乎50％的襲擊發生在加州，大約70％的報告來自女性。到2021年，已有500多個關於反亞裔歧視的報告。

「感謝州長紐森任命邦塔出任為加州總檢察長。我們感謝您對亞太裔社區的領導和奉獻。」亞太裔黨團主席參議員、潘君達（Richard Pan）說。

「這項任命表明了加州的信念，即我們的多樣性具有優勢。議員邦塔打破了另一個玻璃天花板，成為第一位成為菲律賓裔的加州總檢察長。他給我們的社區帶來希望，並將在反亞裔仇恨犯罪增加恐懼之際，提高亞裔的聲音。再次感謝州長紐森傾聽並響應亞裔社區的需求。」他說。

擔任亞太裔黨團副主席的議員羅達倫（Evan Low）說，州長紐森對於邦塔的歷史性任命，再次表明了他對亞洲及太平洋島嶼裔社區的承諾。「在過去一年中，針對亞太裔社區的仇恨犯罪激增，我們需要一位擁護者，他們將會為這些受害者尋求正義，並且重點處理。我完全相信邦塔是此時此刻的合適人選。」羅達倫說。