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屋崙華埠襲擊華翁 39歲嫌犯被捕 保釋金8萬

記者劉先進／屋崙報導
附近商戶大樓監控攝像頭拍下勞倫斯無故襲擊華翁的情況。他已被逮捕。（圖：市民提供）
附近商戶大樓監控攝像頭拍下勞倫斯無故襲擊華翁的情況。他已被逮捕。（圖：市民提供）

屋崙警局表示，已逮捕16日早上在屋崙華埠無故襲擊76歲華人長者的39歲嫌犯勞倫斯（John Lawrence）。阿拉米達縣監獄系統21日的消息顯示，勞倫斯的保釋金定為8萬元，他此前就有兩項襲擊人的輕罪指控在身。

本報此前曾獨家報導，76歲的華翁買早餐回來，到了屋崙華埠7街的公寓附近，準備開門回家。看到勞倫斯走過來，貌似要問路或尋找門牌號碼，於是停下來說了一聲「Good Morning（早上好）！」，準備提供幫助。沒想到，勞倫斯忽然重拳出擊，打在華翁臉上，然後離開現場。華翁的兒子得知後趕到現場幫忙父親報警，並到附近醫院處理。華翁懷疑，當時他站在大門感應器的角落，可能非裔以為他有意躲避，所以打人出氣。

附近商戶大樓監控攝像頭剛好拍下這一幕，並將監控錄像轉交給屋崙警方。警局宣布，已將其抓獲。根據阿縣在線監獄系統的訊息，勞倫斯在17日晚上7時35分被抓捕。他目前面臨襲擊他人可能導致重傷、虐待老人的重罪指控，保釋金為8萬元。勞倫斯被關押在東灣都布林的聖他利達監獄（Santa Rita Jail），將在25日過堂。

阿拉米達縣最高法院的紀錄顯示，勞倫斯在被捕前就有兩項輕罪指控在身，分別是，武力襲擊他人可能導致重傷罪，毆打公共交通工具上的乘客罪。

附近商戶大樓監控攝像頭拍下勞倫斯無故襲擊華翁的情況。他已被逮捕。（圖：市民提供）
附近商戶大樓監控攝像頭拍下勞倫斯無故襲擊華翁的情況。他已被逮捕。（圖：市民提供）

屋崙 監獄 華埠

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