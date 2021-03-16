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攻擊亞裔Uber司機 金恩拉斯維加斯落網 將回舊金山受審

編譯組／美聯社15日電
涉案女子基米埃向警方自首，繳交保釋金後已獲保釋。（電視新聞截圖）
涉案女子基米埃向警方自首，繳交保釋金後已獲保釋。（電視新聞截圖）

一名攻擊舊金山Uber亞裔司機在拉斯維加斯落網的女子，15日同意回到舊金山受審，另一名涉嫌女子則已獲保釋。

涉嫌攻擊舊金山Uber亞裔司機的金恩將被引渡回舊金山受審（拉斯維加斯警局提供）
涉嫌攻擊舊金山Uber亞裔司機的金恩將被引渡回舊金山受審（拉斯維加斯警局提供）

涉嫌在舊金山攻擊一名Uber亞裔司機的金恩（Malaysia King）上周在拉斯維加斯出庭應訊，24歲的金恩出庭時並沒有律師陪同，在法官短暫訊問後，她同意被引渡回舊金山受審。金恩上周18日在拉斯維加斯被捕，被控使用腐蝕性化學物品攻擊他人、共謀和其他罪名。

治安法官古德曼（Eric Goodman）表示，加州當局有30天的時間帶回金恩。古德曼告訴金恩，她還面臨拉斯維加斯的重罪指控，因為她和一名男子企圖利用他人身分盜取受害人銀行存款。

與金恩同車攻擊32歲Uber司機克哈卡（Subhakar Khadka）的另一名女子是24歲的基米埃（Arna Kimiai），她的代表律師莫瑞斯（Seth Morris）表示，基米埃已向警方自首，在繳交7萬5000元保釋金後已獲釋，正在等候開庭應訊。

當局表示，克哈卡當日接載金恩、基米埃和另一名女子後，發現基米埃沒有戴口罩，於是停車要求她戴上口罩，卻遭到金恩和基米埃攻擊。基米埃不但對著克哈卡咳嗽、搶奪他的手機，還扯下他的口罩。克哈卡隨後搶回手機，又遭金恩噴灑胡椒噴霧。

來自尼泊爾的克哈卡事後表示，他相信因為他是南亞移民才會受到攻擊。不過，當局對克哈卡這項指控未表示任何看法，也未對嫌犯提出仇恨犯罪控訴。

Uber發表聲明表示，這三名涉案女子已被禁止使用其系統。

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