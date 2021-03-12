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教室座位間隔難保持6呎 研究：學生相距3呎已安全

編譯組／綜合11日電  
研究表明，間隔縮小，學生照樣安全。(美聯社)
研究表明，間隔縮小，學生照樣安全。(美聯社)

隨著感染率的下降以及更多的教師接受疫苗，重新開學的最大障礙之一是聯邦和州衛生當局建議的學生必須間距六呎。

這一指導意見意味著可以同時在教室裡上課的孩子越來越少，所以學校不得不以較小的班次輪換學生，而其他人則繼續在家裡上網學習。但新的研究表明，學生之間三呎的空間就足以防止COVID-19在學校蔓延。

健康專家和許多家長現在都在呼籲加州公共衛生部修改其六呎指南，伊利諾州和馬薩諸塞州以及美國疾病控制和預防中心也是如此。

研究發現，馬薩諸塞州公立學校在實施全體戴口罩等其他措施後，無論保持三呎還是六呎的學生間距，從幼稚園到12年級學生和教職工的感染率沒有顯著差異。

雖然疾控中心和加州公共衛生部門並不堅持學校裡保持六呎的間距，但他們一直堅持此距離是理想的。疾控中心表示，「應盡可能地擴大物理距離（至少六呎）。

然而，世界衛生組織建議在可行的情況下，學生和工作人員的距離至少為一米，也就是三呎加幾吋。

加州學校董事會協會發言人弗林特（Troy Flint）說，更明確的指導，允許更近的間隔，將大大方便重新開學，特別是讓孩子全日返校，而不是大多數加州學校採用的半「混合」形式來恢復面授學習。

但這個意見並非所有專家都同意。一些人指出，在通風不良的環境中，空氣傳播的病毒可能會達到20呎或更遠。這些專家指出，三到六呎的建議源於19世紀末對呼吸道飛沫發現病原體的研究。

教師工會的安全問題已經延緩了學校重新開學的速度，在伊利諾州本周縮減最小間距要求後，教師工會已經在芝加哥反擊。加州教師協會發言人布裡格斯（Claudia Briggs）指出，通風、面罩質量和暴露時間都是風險因素。

但家長對長期在線學習對孩子的教育和情緒健康的影響感到焦慮，他們感到沮喪的是，州政府官員並沒有聽從最新的科學，而是固守成規，使學生在一周的大部分時間都無法進入課堂。

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