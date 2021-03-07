讀者投書╱亞裔移民 教育收入水平各不相同

李元慶 (作者供圖)

在教育方面，2010年的數據表明25歲以上的韓裔 大學教育比例在53%，華裔是51%，兩者差不多。這個指標印度裔是70%，越南裔是26%。實際上印度裔是美國 教育水準最高的，超過猶太裔，在他們的新移民 中是84%。美國人口的平均數是25%。

但是在家庭收入方面，韓裔是5萬，同美國平均數差不多。而華裔和日裔都是6萬5。

職業的差異可能會幫助解釋這個狀況。華裔從事計算機和工程師職業的在20%，印度裔是30%，而韓裔不足10%。除了醫生、律師、大學教授外，工程師也是高收入階層，而且前三者在人口比重中很低，對平均數影響不大。

韓裔做小買賣的比重較高，洗衣房、修指甲店、小雜貨舖、小餐館等。紐約地區的指甲店80%的屬於韓國人。加州多數被後來的越南人取代了。

我兒子的韓裔同學的父母的小生意，是從美國類似Ross這樣的店家買衣服，然後打包到韓國出售。我不太明白這樣的商業模式，應該是韓國的美國品牌商品價格高出美國很多？而Ross店花時間是可以買到價廉物美的，還有品牌的衣服。他的父母英文都不好。

從1965年開始的韓裔移民高潮，是因為美國政府在取消了1924年制定的亞裔移民限制條約。

韓裔集中居住的地域包括洛杉磯、紐約、還有Baltimore–Washington地區。前面介紹過，最早去夏威夷的韓裔移民部分轉到了加州，特別是洛杉磯地區。以後的新移民投奔親屬，這裡韓裔不斷增加，目前有30多萬。

他們比較集中的韓國城也是非裔和拉丁裔人數較多的地域。70至80年代後韓國經濟飛躍，韓國銀行和投資商出錢，幫助新移民在這裡置地，包括從逐漸退出該地區的白人手中接過小店鋪。這裡曾經是韓裔的城市族裔飛地，同非裔集中地區相隔不遠，小店的顧客中非裔比例高。