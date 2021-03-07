我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2895萬 5730萬人打第1劑疫苗

4月12日起 金山聯合校區部分學校重啟

讀者投書╱亞裔移民 教育收入水平各不相同

李元慶
李元慶 (作者供圖)
李元慶 (作者供圖)

在教育方面，2010年的數據表明25歲以上的韓裔大學教育比例在53%，華裔是51%，兩者差不多。這個指標印度裔是70%，越南裔是26%。實際上印度裔是美國教育水準最高的，超過猶太裔，在他們的新移民中是84%。美國人口的平均數是25%。

但是在家庭收入方面，韓裔是5萬，同美國平均數差不多。而華裔和日裔都是6萬5。

職業的差異可能會幫助解釋這個狀況。華裔從事計算機和工程師職業的在20%，印度裔是30%，而韓裔不足10%。除了醫生、律師、大學教授外，工程師也是高收入階層，而且前三者在人口比重中很低，對平均數影響不大。

韓裔做小買賣的比重較高，洗衣房、修指甲店、小雜貨舖、小餐館等。紐約地區的指甲店80%的屬於韓國人。加州多數被後來的越南人取代了。

我兒子的韓裔同學的父母的小生意，是從美國類似Ross這樣的店家買衣服，然後打包到韓國出售。我不太明白這樣的商業模式，應該是韓國的美國品牌商品價格高出美國很多？而Ross店花時間是可以買到價廉物美的，還有品牌的衣服。他的父母英文都不好。

從1965年開始的韓裔移民高潮，是因為美國政府在取消了1924年制定的亞裔移民限制條約。

韓裔集中居住的地域包括洛杉磯、紐約、還有Baltimore–Washington地區。前面介紹過，最早去夏威夷的韓裔移民部分轉到了加州，特別是洛杉磯地區。以後的新移民投奔親屬，這裡韓裔不斷增加，目前有30多萬。

他們比較集中的韓國城也是非裔和拉丁裔人數較多的地域。70至80年代後韓國經濟飛躍，韓國銀行和投資商出錢，幫助新移民在這裡置地，包括從逐漸退出該地區的白人手中接過小店鋪。這裡曾經是韓裔的城市族裔飛地，同非裔集中地區相隔不遠，小店的顧客中非裔比例高。

韓裔 美國 移民

上一則

最新研究：野火煙霾危害人類健康 比空污高10倍

下一則

艾縣經濟重啟 料將迎外縣消費者

延伸閱讀

東聖荷西接種中心先到先打 大排長龍亞裔居多

東聖荷西接種中心先到先打 大排長龍亞裔居多
微軟電郵軟體遭駭 傳災情擴至2萬個美國組織

微軟電郵軟體遭駭 傳災情擴至2萬個美國組織
My Turn預約接種的首要來源

My Turn預約接種的首要來源
龐培歐表態 支持美國抵制2022北京冬奧

龐培歐表態 支持美國抵制2022北京冬奧
拜登：美國承諾修復和振興與歐盟關係

拜登：美國承諾修復和振興與歐盟關係
美強化同盟 布林肯首出訪挑日韓

美強化同盟 布林肯首出訪挑日韓

熱門新聞

美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
聯合航空要求舊金山機場3000多名員工放無薪假。（Getty Images）

舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

2021-03-02 13:56
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12

13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 數百人響應

2021-02-28 15:12
睽違17年，加州1月的房屋交易量和房價雙雙上漲超過20%。（Getty Images）

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙雙大漲逾20%

2021-02-28 00:50
睽違17年，加州1月的房屋交易量和房價雙雙上漲超過20%。（Getty Images）

睽違17年…加州房屋成交量與房價 雙雙大漲逾20%

2021-02-28 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟
巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷
維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水
2021美國房市 這12區最熱門

2021美國房市 這12區最熱門
參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步

參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步