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金門公園摩天輪 爭議聲中重新運轉

記者李晗／舊金山報導
金門公園摩天輪，爭議聲中重新運轉迎客。（視頻截圖）
金門公園摩天輪，爭議聲中重新運轉迎客。（視頻截圖）

舊金山金門公園的摩天輪（Ferris wheel）在爭議聲中重新運轉，迎接客人。但是它究竟可以在公園內留多久，現在仍然是未知數。

早前公園局提出讓摩天輪在園內停留至2025年，引起一些居民、環境保護主義者的反對。隨後經過多輪的市府部門投票，最終肯定了續簽四年的合同，讓摩天輪可以在舊金山金門公園內持續至2025年。

然而，市議員佩斯金（Aaron Peskin）和陳詩敏則提出調查要求，並且要求全體議員投票決定。

去年是金門公園建成150周年的紀念，因此市府特別在去年3月，引進了一個大型摩天輪作為慶祝的一環。這個摩天輪由SkyStar公司運作，高達150呎。因為疫情，這個摩天輪自去年引進之後，幾乎沒怎麼開放過，然而如今疫情好轉，摩天輪再度重啟，民眾可以購買門票乘坐。

兩位市議員要求調查SkyStar公司在摩天輪上的營收以及分紅等細節。陳詩敏也強調，這個問題不是僅僅是摩天輪，而是一個廉潔政府的問題。目前去摩天輪上坐一圈的費用是18元，舊金山居民可以享受15%的折扣。現在舊金山已經從加州州府的「紫色」疫情層級，轉至了程度較輕的「紅色」層級，所以摩天輪得以重開。想要購票的民眾可以前往網站：https://www.skystarwheel.com/ 。

此前居民的反對聲音集中於金門公園接近四年的延長時間過長，同時附近的居民對於摩天輪的噪音、光亮、遊客往來也有反對聲音。環保團體則質疑，摩天輪產生的光害（Light pollution）對於附近的鳥類、其他野生動物都有不良的影響。但是，也有居民發起聲援摩天輪的簽名，認為舊金山應該保有「歡樂」（fun）。

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