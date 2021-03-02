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屋崙移動社區援助 有望列為政府消防項目

記者陳程威／屋崙報導
屋崙活動人士長期以來一直呼籲，用社區援助人員來替代警察，提供精神健康的應對方案。（The Woker Agency提供，Pete Rosos攝影）
屋崙活動人士長期以來一直呼籲，用社區援助人員來替代警察，提供精神健康的應對方案。（The Woker Agency提供，Pete Rosos攝影）

屋崙進步社區組織、勞工團體和民選官員組成的聯盟聯合起來，上個月25日要求把移動社區援助人員（Mobile Assistance Community Responders Of Oakland，MACRO）項目作為一個正式的官方項目納入消防部門。屋崙市議會即將對這項提案投票，同時也會對由屋崙市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）提出的補充建議進行表決。

屋崙目前沒有為其居民提供每周七天每天24小時的精神健康支持服務，而是讓一線的執法部門回應緊急需求。由此導致監禁、暴力甚至是死亡常有發生。因執法人員常常沒有接受足夠的培訓，因而難以勝任精神健康方面的任務。屋崙進步組織認為，警察等執法機構在培訓中被教導使用武力，以盡快完成任務，但人在危機中可能無法理解或者遵循相關的規定，從而使得局勢不必要地升級。五年前，反警察恐怖項目（Anti Police-Terror Project）就開始要求重新分配警察的資金，用於支持足夠的心理健康服務。

服務業僱員國際聯盟（Service Employees International Union）屋崙主席奎沃斯（Felipe Cuevas）表示，作為一線的工作人員，首要任務是保護屋崙居民的安全，城市工作人員的目標是保障屋崙的安全，移動社區援助人員也是整體計畫的一部分。

反警察恐怖項目的聯合創始人、司法團隊網絡（Justice Teams Network）執行主管布魯克斯（Cat Brooks）表示，精神健康危機、非裔社區和執法的交集，對於屋崙遭遇精神健康危機的非裔和西語裔社群來說，往往是致命的。「我們全力支持將移動社區援助人員引入政府內部，這樣市府就可以為正在經歷心理健康危機的人們提供堅實的心理健康服務。 」

進步團體表示，當人們經歷重大的精神健康危機時，應該是要嘗試以能夠採取的最不具對抗性的方式來處理這種困境。因此訓練有素的民間急救人員對精神疾病患者的威脅最小，也最不可能升級為暴力。這些文職應急服務人員比警察更有能力，幫助保護我們社區的健康和安全。

屋崙 警察 非裔

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