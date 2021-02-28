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相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

睽違17年…加州房屋成交量與房價 雙雙大漲逾20%

編譯組／綜合22日電
睽違17年，加州1月的房屋交易量和房價雙雙上漲超過20%。（Getty Images）
睽違17年，加州1月的房屋交易量和房價雙雙上漲超過20%。（Getty Images）

加州1月房屋交易量與房價雙雙上漲超過20%，上次兩項數據同時上漲超過20%是在17年前。

加州房地產經紀人協會（California Association Realtors）公布的最新房屋交易量與房價數據顯示，截至1月底，加州過去12個月的房屋交易量高達48萬4730筆，增幅達22.5%，也是連續第三年房屋交易量增幅超過20%。此外，加州1月中位數房價上漲至69萬9890元，比12個月前增長21.7%，增幅打破2014月2月保持的紀錄。而上一次這兩項數據同時增長超過20%，是在2003年8月。

報告表示，加州房地產市場的熱度是由三大流行因素造成：低房貸利率、買家尋找居住空間更大的房屋、上市房屋稀少。同時，買家「害怕錯過」（fear of missing out）的恐懼心理，也引發了競標戰，從而推高了房價。

數據顯示，自1990年起，加州房屋交易量超過上一年同期20%的月份占9%，房價漲幅超過上一年同期20%的月份占11%，但交易量與房價同時增長超過20%只發生過5次，而且都集中在2002年到2003年之間。

加州房地產經紀人協會首席經濟學家拉文（Jordan Levine）說：「由於新冠疫苗接種人數不斷增加、另一輪紓困計畫又將上路、房貸利率目前為史上最低，房市將會持續蓬勃發展。不過，我們認為，隨著住房短缺問題加劇，當前強勁的房市增長速度，會在今年下半年開始減速。」

加州 房價 房地產

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