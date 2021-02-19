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舊金山男失蹤1個月 陳屍自家公寓狹窄空間

編譯組／舊金山18日電
50歲舊金山居民沃伊特失蹤一個月後，被發現陳屍在自家公寓一狹小空間中。（舊金山警局提供）
50歲舊金山居民沃伊特失蹤一個月後，被發現陳屍在自家公寓一狹小空間中。（舊金山警局提供）

舊金山一名50歲男子失蹤一個月，本周被發現陳屍在自家公寓的一個狹小空間中。

舊金山警方17日表示，死者是住在舊金山米慎區的沃伊特（Christopher Woitel），他的家人因為長時間聯絡不到他，於上個月向警方報案。經過搜尋，警方15日在沃伊特住處臥室上方一個狹小空間中找到他的屍體。

警方表示，他們不認為沃伊特的死是他殺，沃伊特應該是從大樓屋頂進入這個空間，而非從他的公寓內部進入。沃伊特的母親於1月13日向警方報案，她告訴警方，和兒子最後一次聯絡是在1月9日。

警方的特別受害人小組（Special Victims Unit）拿到搜索令後，於本月12日進入沃伊特在Guerrero Street的公寓尋找現場證據，但沒有發現有任何強行進入的痕跡或犯罪證據。

為了進行進一步調查，特別受害人小組和犯罪現場調查小組15日拿著第二張搜索令再度進入沃伊特的公寓，結果在臥室上方發現一個約3呎高的狹小空間，找到沃伊特。警方說，這個空間用肉眼是看不到的，消防員必須在天花板鋸開一個洞才有辦法把屍體搬出。

法醫辦公室正在進行屍檢，死者死因目前還不清楚。

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