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加密貨幣公司「Blockchains」 擬在內華達建「智慧城市」

編譯組╱加州綜合電
Blockchains 公司計畫大規模造成的智慧城市。(Getty Image)
Blockchains 公司計畫大規模造成的智慧城市。(Getty Image)

加密虛擬貨幣 (cryptocurrency) 公司Blockchains希望能在其內華達州斯托里縣 (Storey County) 的私有土地造城，營建成一座高達1萬5000戶民宅的「智慧城市」(smart city) 。不僅如此，Blockchains執行長彭恩斯 (Jeffrey Berns) 要求內華達州府能讓這家公司自行建立地方政府，管理這座智慧新城，在城市中興辦學校，組織執法警力等。

Blockchains 公司總部設於內華達州。根據公司執行長彭恩斯的設想，城市居民不但全部使用虛擬貨幣購物辦事，而且將其全部資訊如財務狀況、健康資訊、個人資料全部登載於Blockchains 資料庫上。Blockchains以登記加密虛擬貨幣交易聞名工商界。美國有些地方使用這家公司提供服務，處理居民婚姻登記，辦理選舉活動等。

斯托里縣離內華達州名城雷諾市 約12哩。Blockchains 公司計畫於2022年於縣境內鄉下地區私有土地上破土動工，興建這座智慧城市。該公司長遠發展計畫，預定於未來數十年內，興建1萬5000戶民宅，另開發3300萬平方呎商業與工業用地。科技大廠泰斯拉 (Tesla) 已於斯托里縣內設廠。

彭恩斯表示，他希望新社區居民能充分運用他的新科技，可是傳統政府運作不夠靈活，因此希望公司有自行建立地方政府的權力。

他要求內華達州改變法規，設立「創新地帶」(innovation zones) 。公司在這些創新地帶內能擁有類似縣政府的權力，諸如創立司法制度、賦稅制度，決定土地運用以及供水管理系統，同時開發基礎建設等。他說：「地球上應該仍有一些地方能讓人從頭自行建設。」

雖然相關立法尚未提出，公開聽證會仍未進行，有些內華達州議員對這項造城計畫持懷疑保留態度。內華達州議會由民主黨掌控。內華達州經濟過度倚賴旅遊業，州議會希望未來經濟發展能多元。

Blockchains 造城計畫與內華達州吸引其他廠商，前來開發的政策不同。內華達州府為了吸引泰斯拉前來設立電池工廠，曾提供高達13億元的節稅優惠。

內華達州長西索拉克 (Gov. Steve Sisolak) 辦公室不願意進一步討論「創新地帶」構想。然一般認為，在州長支持下，州議會將會仔細考慮Blockchains 公司的立法計畫。

內華達州 虛擬貨幣 美國

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