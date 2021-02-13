針對亞裔的仇恨暴力 加州、紐約最多

加州議會的亞太裔黨團主席，州議員潘君達發表聲明，譴責近期針對亞裔的連串暴力行為。（本報檔案照片）

「停止歧視亞裔 和太平洋島居民」（Stop AAPI Hate）這個線上自主報告平台公布的最新數字顯示，從去年3月疫情爆發，直到去年12月底，共計有2808宗亞裔遭到歧視或者暴力的事件發生，地點遍布全美47個州以及華盛頓特區。

「停止歧視亞裔和太平洋島居民」（Stop AAPI Hate）線上自主報告平台。（平台提供）

其中加州 和紐約最多，發生在兩地的事件加起來占比超過一半。接下來就是華盛頓州和伊利諾伊州。

具體的暴力行為包括言語騷擾，直接的身體襲擊，以及其他形式的歧視、羞辱行為。女性、長者深受其害。舊金山州立大學的張華耀（Russel Jeung）教授也在一份聲明中指出，對於這些事件感到憤怒和憂慮，並且認為這些攻擊對於亞太裔社區有著巨大傷害。

但是上述的平台都只是自主報告的系統，實際中發生的歧視暴力事件，相信比2808宗要超出許多。平台網站是https://stopaapihate.org/。

加州議會的亞太裔黨團（APILC），發出聲明譴責近期針對亞裔的連串暴力行為。近期的事件不斷引起美國各級官員的關注，無論是聯邦、加州或者是市縣一級地方政府，官員們均陸續發聲譴責。

現任黨團主席潘君達、副主席羅達倫在聲明中說，這些針對亞太裔的攻擊行為，令人震驚厭惡，並且譴責這些「懦夫」行為。聲明指出，自疫情以來，亞太裔社區持續受害，而且在前總統川普充滿種族歧視 的話語之下，讓數千亞太裔的民眾陷於歧視和暴力之中。他們也感謝現任總統拜登在上任之後簽署的行政令，要求保護亞裔社區，對抗仇外主義。