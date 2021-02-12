大上海聯盟視頻講座 張文宏「戰疫」解惑

美國 大上海聯盟在去年7月12日的第一次新冠疫情 講座後，2月6日再次在網上平台主辦視頻講座並Youtube直播，特邀上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、上海市复旦大學附属華山醫院傳染科張文宏主任作「疫情再起，病毒變異，疫苗 效評，未來防治」為主題的講座，並回答觀眾和聽眾問題。

聯盟會長璩以中、理事長章誌堯對張文宏主任在百忙之中再次為華人華僑服務，感謝精彩務實的演講，感謝他為戰勝新冠病毒作出的貢獻。

張文宏在演講中提供了大量鮮為人知的數據，證明他對美國疫情客觀而全面的了解。他非常鼓勵民眾注射疫苗，並指出，這是遏制疫情蔓延的重要因素，消除了部分民眾對疫苗可能產生的副作用的顧慮。

張文宏指出，目前對疫苗，特別是變異病毒的效應評估為時尚早。但他強調，注射疫苗也許不能確保不再被感染，卻可以使被感染後不會成為重症病患，不至危及生命。病毒依舊十分兇險，局部地區再度爆發不無可能，徹底控制疫情還需要一段時間，也許會到今年年底。必須依靠全球的相互配合和共同努力才能達成。隨著注射疫苗的逐步普及，感染率和死亡率正在將繼續下降。

張文宏說，目前對新冠病毒沒有靈丹妙藥，最傳統的防範措施仍然是最有效的，那就是：少接觸陌生人，尤其是老年人和患有基礎性疾病的病人，因為不少人是無症狀感染者。保持社交距離，戴口罩、勤洗手。

共有4200多位各地的華人參與當日視頻或觀看了直播，人數之多足以說明民眾對新冠的關注度，也說明張文宏在海外的聲譽和威望。