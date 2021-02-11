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布雷迪灣區土生土長 難忘49人隊

編譯組╱灣區電
在超級盃第七度奪冠的布雷迪，其實在灣區土生土長的加州人。(美聯社)
在超級盃第七度奪冠的布雷迪，其實在灣區土生土長的加州人。(美聯社)

在超級盃第七度奪冠的布雷迪(Tom Brady)2016年第一次職業生涯是在灣區對陣舊金山49人隊，他其實是土生土長的灣區人，在灣區長大並開始熱愛足球

1982年，布雷迪當時四歲，曾和母親在舊金山燭台公園參加NFC冠軍賽，這是他第一次參加足球賽。他說，球賽之外，他其實更想買一個手套，最後父親買了手套給他。之後，布雷迪將49人隊四分衛視為偶像。布雷迪的父親說，他們經常在周日上午去教堂，之後直接前往燭台公園觀看球賽，返家後再看49人隊球賽重播。

布雷迪在灣區長大，他說，看到四分衛球員史蒂芬(Steve Young)、蒙塔納(Joe Montana)在球賽表現，啟發他對足球的熱情。也記得他和媽媽參加超級盃慶祝會，球隊贏得球賽後，媽媽接他放學、沿路歡呼的情景，這些記憶永遠不會消失。

布雷迪的第一份工作是報童、月薪水25美分，曾在小學與中學兼職，媽媽對她很好，開車載他，讓他可沿路將車窗搖下送報。長大後，在參加灣區體育活動後，經常去參加圓桌比薩活動。高中時參加聚會、飲酒有時也會抽大麻，但很快重回正軌，「因為每次飲酒宿，第二天清晨清醒後，都為此感到內疚。因此沒有沉迷於此。」

大部分時間，布雷迪喜歡戶外活動，他說，氣候很好，沒有太常下雨，也不會太潮濕。加州有很多戶外活動，包括健行、騎自行車、高爾夫、沙灘，或開車到太浩湖滑雪。若家人想去度假，他們會到聖他克魯茲，或開車兩小時到松山湖區(Pine Mountain Lake)。

布雷迪進入密西根大學後，竟沒有帶一件冬裝，直到冬天來臨，室友才借他一件夾克。他說，離家很遠，但他需要長大，他是個加州男孩，有點軟弱。不過，布雷迪說，近來已經適應當地寒冷氣候，部分原因是因為他花了多年時間在密西根與新英格蘭地區，部分是因為他的成長經歷。

他說，他是土生土長加州人，並在加州生活了很長時間，但離開已有約25年了，在美國東北部生活已相當適應。

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