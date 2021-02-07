紐約州府APAPA 獲人口普查局表彰

人口普查局表彰APAPA。（APAPA分部主席王顯邦供圖）

亞太公共事務聯盟（APAPA）的紐約州 的首府奧爾巴尼（Albany）分部，近期獲得人口普查 局的賀狀表彰，顯示APAPA推薦的實習生在局方的工作獲得肯定。

人口普查局長迪林翰（Steven Dillingham）在信中指出，APAPA的奧爾巴尼分部是一個極具價值的社區夥伴，幫助人口普查局的社區項目獲得成功，也就幫助2020年的人口普查獲得成功。

紐約州的首府奧爾巴尼（Albany）分部主席王顯邦（HP Wang)介紹，APAPA當時也申請了地區特別的撥款，補貼了實習生部分的薪資開銷。由於2020年的疫情大流行，許多APAPA的分部都面臨挑戰，尤其是許多民選官員辦公室，都取消原本承諾的實習職位。隨後APAPA和美國公民 領袖論壇（CLUSA）合作，提出了很多想法，幫助年輕的亞太裔在2021年重新獲得機會，進入公民領導論壇的計畫項目當中。

目前各方也在整理全美的亞太裔民選官員的名單，現在大約已經有1300多人在名單當中。該清單的短期目標（約五年）是幫助他們形成區域「協會」或「兄弟會」，在地方的工作上互相幫助。長期目標（約十年）是建立像「拉美裔民选和任命官員全國協會」（National Association of Latino Elected and Appointed Officials，簡稱NALEO）的全國性協會。

NALEO對於亞太裔的政治發展也有借鑒意義。他們的網址是：NALEO Educational Fund。NALEO成立於1976年，第一批拉丁裔當選官員社區互動於1984年。如今他們有6700名民選官員。

有建議指出，讓APAPA的實習生在2021年與當地當選的亞太裔官員合作，幫助他們建立區域「協會」。