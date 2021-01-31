讀者來函／韓裔美國人 多信奉基督教 (一)

李元慶 (作者供圖)

30年前到夏威夷 讀書，我找到住房後每日走路去上學，出門都是滿目的英文字。一日看到一輛白色麵包車上有韓文文字，覺得挺稀奇，後來還發現此車經常停在一處教堂門口。以後周日經過此教堂的時候，還可以聽到裡面用韓文的唱經歌聲，以及打扮乾乾淨淨的男女基督徒。後來開車到別處旅遊，發現韓裔主持的教堂到處可見。

美國 有200萬韓裔，約是華人 的三分之一，排在亞裔第五位（前四分別是華裔、菲律賓裔、印度裔和越南裔），他們大都是第一代移民。目前美國有4000多座韓國人的教堂，傳統的佛教寺廟反而不到100處，可見韓裔美國人很多是基督徒了。

韓裔美國人信奉基督教的比例高達71%，遠遠高於華裔（31%）和日裔（38%）。這是Pew survey在2013的數據，這裡的基督教包括基督新教和天主教。

基督教在韓國發展也很快，占人口的29%。這個比例高於東亞的中國和日本。菲律賓人天主教徒比例高，那是因為西班牙殖民統治時間長的原因。韓國歷史上曾被中國和日本統治過。

韓國第一任民選總統李承晚就是基督徒，他也是「學霸」，1910年在普林斯頓大學拿到博士學位後回國傳教。被日本殖民政府驅逐後，來到夏威夷佈教和辦學。李承晚雖然是民選的總統，但是統治手段是獨裁和殘酷鎮壓。1960年下台後他回到夏威夷，在那裡去世。

應該說基督教在韓國國內的政治中，以及韓裔美國人當中有著重要影響，這也說明韓國同美國的關係不同尋常，從歷史上就是如此。抗美援朝的時候，李承晚政府被共產黨中國稱之為美國的「傀儡政府」。

實際上，韓國人向美國有規模的移民也是從夏威夷開始的。應該說，亞裔移民到美國許多是起步於夏威夷，包括菲律賓、還有日裔。其中，華人是最早移居夏威夷的亞裔人，時間同加利福尼亞開始的淘金熱時間差不多。

在1852年到1887年，5萬華人，主要是廣東中山的男性勞工，來到夏威夷從事種植園工作。有三分之一回到中國，多數留在了夏威夷。因為不能夠攜帶婦女，華人同當地夏威夷人成婚的較多。所以夏威夷人許多有華人血統。在夏威夷的華人有的可達七代之久。

日本人晚了幾十年，在1885年到1924年來了20萬，還是種植園。然後是菲律賓人，最後才是韓國人。韓國人移民從1903年開始後的兩年中來了7000人，主要是韓國的農民。當時中國人無法移民美國，因為1882年美國的「排華法案」，所以韓國的移民則多了起來。