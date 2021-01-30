柏林甘市將改分區選舉制 2.1線上公聽會

柏林甘市將畫分五個市議員選區。（記者黃少華／攝影）

中半島柏林甘市（City of Burlingame）即將從一般性不分區選舉（At-Large）轉向分區選舉（By-District）制度。受新冠疫情影響，柏林甘市將於2月1日透過Zoom舉行第一場線上公聽會，聽取市民對畫分選區界線的意見以幫助繪製市議會分區地圖。

柏林甘市有許多華人 居民，市府邀請包括華人居民在內的所有市民，對此次分區選舉的規畫提出意見和反饋。

柏林甘市目前透過一般性不分區選舉（At-large election）選舉市議員，即全體選民可以投票 選出所有市議會席位。

但根據「加州 投票權法案」（California Voting Rights Act），柏林甘市應畫分出五個地理分區。每個分區都將有一位居住在該區域的市議員，並由分區內的選民投票選出。

市府經理高曼（Lisa K. Goldman）指出：「在建立更具包容性地方選舉程序方面，加州各地有愈來愈多先例，包括那些從一般性不分區選舉轉向分區選舉的鄰近城市。在柏林甘市，我們以五個分區——一個柏林甘市（5 Districts – One Burlingame）為主題，旨在為居民提供機會，使他們能基於社區意見來參與繪製市議會分區地圖。」

柏林甘市歡迎並邀請來自本市多元化的族群提交公眾意見，包含所有相關人士、利益關係者和社區團體。

規畫分區過程中，所有相關人士都將有多次機會進行審查、發表意見、提交共同權益社區（community of interest）的地圖，或是繪製並呈現完整的投票分區。居民將可以參與決定優先採用哪些標準畫分選區，目的是確保本市居民在新的分區制度下能獲得應有的尊重，並賦予所有居民權力。

第一場Zoom線上公聽會將於2月1日下午5時30分舉行。Zoom會議 ID：873 9680 2731。密碼：193507。會議鏈接將公佈於柏林甘市府官網的會議日程中。欲獲得這項資訊，公眾可訪問網頁www.burlingame.org。

公眾可以透過以下三種方式發表意見：1.將問題以及評論透過電郵發送至[email protected]。2.Zoom會議期間透過「舉手」功能即時發表意見。3.利用Zoom聊天室功能將意見提交給市府書記官。