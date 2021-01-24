國民黨海外副主任鍾維君：川普玩火 並非真想幫台灣

鍾維君展望拜登政府能夠真正幫助兩岸，讓兩岸恢復和平互助，堅持「一中各表」的原則。（本報檔案照片）

台灣 的國際地位始終是兩岸關係中的敏感話題。在川普執政期間，他也曾派出高層級的官員到訪台灣，刷新歷史之際，也挑動了兩岸的敏感神經。

國民黨海外副主任鍾維君表示，川普政府，尤其是前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在兩岸關係上一再「玩火」。他期待拜登 上台之後，能夠真正幫助兩岸。他也說，美國 的領導人想要成為全球的領導者，應該要有擔當，對於拜登重返巴黎協定、回歸世界衛生組織等決定，他感到欣慰。

鍾維君認為，蓬佩奧在卸任前的最後兩周的時候，還在「點火」，要消除美方與台灣往來的自我設限，同時也宣佈會派聯合國大使到訪台灣。他指出，美國想要提高台灣的國際地位，這一點讓他高興，但是這個政策不應該到當屆政府離職前的最後一周才突然頒布。

「這是不負責任的行為，惹出來的兩岸緊繃，誰來負責？」鍾維君說。他也指出，很多人不敢批評這個事情，因為明明美國是在提高台灣的國際地位。但是鍾維君說，如果捫心自問，蓬佩奧並不是真正在幫助台灣，協助台灣，而只是有企圖、有計畫的動作。

鍾維君希望拜登政府能夠真正幫到台灣，幫到兩岸，讓兩岸恢復和平互助，堅持「一中各表」的原則。