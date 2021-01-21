眼神震懾…屋崙華埠商戶 退賊有方

屋崙華埠最近罪案頻發。商戶說，除了報警，自己也要想辦法預防罪案。（記者劉先進／攝影）

屋崙 最近頻繁發生罪案，有非裔 嫌犯四處閒逛，搶劫店鋪中拿零錢的顧客或店員。警方也證實，抓過此人數次，卻因為防止監獄中疫情傳播的原因，類似輕罪不被收押，法官很快判罰釋放。嫌犯出來後又捲土重來，騷擾商戶。

屋崙華埠 Webster街一家商戶的東主陳先生表示，除了及時報警外，他也總結了一些方法防範。比如，若有可疑人物跑到店鋪內，鬼鬼祟祟，他會看著對方，直到對方做賊心虛走掉。

最近本報數次獨家報導屋崙華埠多起搶劫、襲擊罪案。有華婦在中山大廈門口，被患有精神病的人用火焰槍噴射，打中後腦，頓時頭破血流，嫌犯雖然逃之夭夭，但藉助大樓、商戶的攝像頭，警方在一小時內抓獲嫌犯，正等待處理。

16日下午3時20分，華埠9街也發生一起持槍搶劫案，非裔劫匪搶走亞裔男子的皮包。男子抓住不肯放，劫匪跳上同夥車想逃離，但男子還不鬆手，嫌犯用手中東西擊打男子右手。男子最終鬆開，嫌犯逃之夭夭。華裔目擊者表示，本來打算用手機拍照，但駕駛位上的劫匪用槍指著自己威脅，不得不彎腰躲避。警方正在調取周邊攝像頭錄像，以尋找蛛絲馬跡，抓獲嫌犯。

雪上加霜的是，治安堪憂，屋崙市府因疫情收入也減少，出現預算缺口，不得不削減警局預算1500萬，華埠巡警很可能減少。華埠商戶也正在和市長薛麗比、市府溝通，希望減緩巡警減少的速度，不至於過大影響社區治安。商會也在推動成立華埠商業區，希望徵收財產評估費（property assessments），以籌集資金聘請專業保安維護治安，清理塗鴉，解決非法傾倒和遊民等問題，但需要業主能公投通過方可實施。

商戶陳先生表示，發現犯罪事件，除了保安，商戶也可以用巧妙的方法保護自己不受損失。比如，他認識之前到處搶劫顧客零錢的非裔嫌犯名叫Deveion，遇見此人，可大聲叫一叫名字。嫌犯知道有人認識，自然會走。作賊的總不想有人認識他們。「有次他在我店前張望，我出去看著他，他就走了。」

陳先生表示，可疑人物進入店鋪時，會四處張望，尋找獵物。「我會看著他，當他察覺到，我會不經意瞄一眼攝像鏡頭，他們會順著我眼光的地方看，見到攝像頭，不法分子做賊心虛，自然會走。現在的攝像鏡頭太小，像裝飾品，小偷不會留意自己被錄像。 當他們得知容易被錄像，就不會作案。」