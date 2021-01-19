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數百輛越野摩托車 金山上演車技秀

記者黃少華／舊金山報導
十幾輛越野摩托車在海灣大橋（東行線）金銀島入口處附近逆行並危險地穿梭在汽車車流之中。（社交媒體視頻截圖）
十幾輛越野摩托車在海灣大橋（東行線）金銀島入口處附近逆行並危險地穿梭在汽車車流之中。（社交媒體視頻截圖）

加州公路巡警（CHP）表示，一名20歲男子於1月17日晚騎著一輛越野摩托車，在海灣大橋（東行線）撞車後，從摩托車上摔到橋面上，被一輛皮卡車撞死。

公路巡警舊金山新聞官安德魯斯（Mark Andrews）說，事故發生前接獲報告稱，當天下午有幾百名越野摩托車騎士在舊金山近乎狂奔地上演「車技秀」。一段視頻顯示，還有數十輛越野摩托車穿行在東灣屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）市中心。

到了傍晚時分，部分越野摩托車騎士在海灣大橋（東行線）金銀島（Treasure Island）入口處附近逆行。造成交通事故後，兩條左側車道緊急關閉。橋上交通堵塞達數小時，到了當晚9時10分左右，海灣大橋才恢復正常通車。

安德魯斯講述，下午5時04分左右，一組約15輛摩托車組成的小車隊從主車隊中分離出來，進入海灣大橋（東行線）行駛。這些騎士發現自己的「車技秀」被加州公路巡警監控時，掉頭開始往西逆行，危險地穿梭在東行的車流中。他們在Sterling Street和四街的匝道下橋，穿過舊金山市中心，於佛利蒙街出口匝道以逆行重新上橋，在西行向東逆行。

加州公路巡警試圖將這群違反交通規則的越野摩托車騎士逼向金銀島出口的匝道上，但沒有成功。為了逃避追捕，一輛越野摩托車試圖跳過橋中間的隔離牆，結果發生致命事故，坐在後座的人被彈射到海灣大橋（東行線）的路面上，被一輛皮卡車撞上。

一輛越野摩托車失控，造成車後方的男子死亡，司機受傷被捕。（社交媒體視頻截圖）
一輛越野摩托車失控，造成車後方的男子死亡，司機受傷被捕。（社交媒體視頻截圖）

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