壁畫被塗鴉、櫻花剩樹幹…亞裔文化遭破壞 社區籲團結

亞洲藝術博物館的壁畫被塗鴉破壞。（金山警局供圖）

舊金山 接連發生亞裔 社區文化遭到破壞、損毀的事件，引起社區廣泛關注。多個團體對此提出關切，料將在2月時和未來5月時的亞太裔文化月期間，進行跨文化（cross-cultrual）的交流，構建少數族裔社區團結。

早前舊金山的亞洲藝術博物館 （Asian Art Museum）的壁畫藝術遭到塗鴉損毀，警方已經抓捕一名嫌犯。根據警方披露，案發在1月2日的午夜，舊金山警方接報在亞洲藝術博物館一帶有破壞的活動。有目擊證人表示，見到一名男子在博物館的一個外墻上塗鴉。原本墻上是博物館的藝術壁畫，遭到塗鴉寫上了「NUKE」的字樣。警方已經逮捕了27歲的嫌犯卡容（Jeffrey Caron）。

另一宗發生在舊金山日本城的破壞案件，早前震驚全城。案發在1月5日，舊金山日本城櫻花樹遭到破壞，所有樹枝都被砍去，只剩下孤零零的一根樹幹。日本城的這些櫻花樹是1994年日本官方贈與金山的，具有外交以及文化歷史價值，同時也是舊金山每年一度的櫻花大遊行的景點之一，因此事件引起極大關注。網路發起的Gofundme募捐已經籌得了超過3萬元。

兩件事情發生之後，在加上疫情以來亞裔遭到攻擊的事件仍時有發生，社區團體要求構建多文化、多族裔團結的呼聲，也逐漸大聲起來。

舊金山亞太裔文化月基金會創辦人，同時也是舊金山亞洲藝術博物館基金會董事的鄭可欣（Claudine Cheng）透露，會與多方一起合作，構建對話平台，增加亞裔文化與其他族裔文化的相互理解。

「我們要與不同的族裔一起合作，支持彼此，讓大家團結一致。」鄭可欣說。她也希望能夠把多元文化的聲音帶入全部普通民眾的日常生活中，擴大影響範圍。

2月是非裔文化月，同時也是農曆春節，鄭可欣表示將會有系列的線上文化活動。同時今年5月的亞太裔文化月的活動中，也會有不少跨文化的元素，增加多族裔的團結。她強調在當前的形勢下，亞裔社區仍然要保持警惕，同時尋找跨文化的方式來增進其他社區對於亞裔社區的理解。