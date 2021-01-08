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加盟「聖他克魯茲」…林書豪：為成最好球員 持續拚盡全力

記者黃少華／舊金山報導
林書豪發布了他身穿聖他克魯茲隊球衣的畫像。（圖片取自林書豪微博）
林書豪發布了他身穿聖他克魯茲隊球衣的畫像。（圖片取自林書豪微博）

32歲的華裔控球後衛林書豪（Jeremy Lin）1月7日傍晚17時45分通過微博宣布，他已經決定於2月加盟金州勇士隊（Golden State Warriors）旗下的發展聯盟球隊聖他克魯茲隊（Santa Cruz），打12場空場比賽。

林書豪表示，雖然聖他克魯茲隊附屬於金州勇士隊，但他隨時都可以與其它任何球隊簽約。

林書豪說：「我將繼續為成為最好的球員而盡全力。我真的要衷心感謝所有球迷一如以往的支持。我知道這是艱難的一周，有許多的猜測與新聞。但是這個決定是基於我的信念和追求夢想的初心。」

林書豪特別感謝上賽季效力的CBA球隊北京首鋼和前總經理秦曉雯，感謝中國籃協主席姚明和CBA聯賽對他的幫助，感謝所有對他職業生涯保持興趣的媒體。

未來一、兩天，林書豪將會有直播節目來回答球迷的問題。他感謝球迷在這一過程中的耐心配合。

林書豪曾於NBA 2010-2011賽季效力過金州勇士隊。去年12月的休賽期，他曾跟隨金州勇士隊訓練，還跟隨過發展聯盟精英隊訓練及參加對抗賽，但最終未能跟金州勇士隊再度簽約。

2020年9月15日，林書豪已經宣布離開效力一年的北京首鋼隊，回到美國繼續追尋NBA夢想，並表示這是他人生最艱難的決定。

幫助亞特蘭大老鷹隊奪得NBA 2018-2019賽季NBA總冠軍之後，北京首鋼於2019年8月27日以年薪300萬美元與林書豪簽約，以外援身份征戰CBA2019-2020賽季。林書豪在39場CBA常規賽當中，場均得到22.3分、5.7個籃板、5.6次助攻，幫助北京首鋼進入半決賽。他還入選了CBA北方全明星隊。

然而，林書豪遭到其他球隊粗暴肢體碰撞和惡意危險動作加以防守，一場比賽被侵犯超過10次成為「家常便飯」，數據屢屢出現下滑。

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