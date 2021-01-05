去年1至11月 金山630人藥物過量致死創新高 超過新冠病亡3倍

舊金山死於芬太尼人數再創新高。舊金山警局曾在田德隆地區增加警力逮捕毒犯。(圖取自網路)

舊金山 去年1月份至11月底，有超過630人死於藥物過量，創下2019年441人之後的最高死亡人數紀錄。先前，舊金山警局增加警力專注在田德隆地區逮捕毒犯，但未能阻止2020年毒品 致死人數的激增，其中大部分死亡案件發生在田德隆鄰近地區，即便警方重點緝查具高殺傷力的芬太尼，仍有70%以上毒品喪生者死於吸食這種毒品。

芬太尼是一種鴉片藥物，作用力可能比嗎啡高50-100倍。去年，舊金山死於藥物過量的人數，超過死亡新冠病毒的三倍，而且這類毒品的流行，目前並沒有減緩速度的跡象。許多人擔心，2021年可能又將是死亡人數歷史新高的一年，毒品蔓延會傷害生命，而芬太尼顯然已滲透到毒品供應市場。

市區領袖同意，舊金山市府當局需要爭取更多來自聯邦政府協助，以及強大毒品治療服務，但不同意當局逮捕街頭毒犯的懲罰方式。在這個背景下，警察 對弱勢團體(例如無家可歸、精神病患與吸毒者)如何進行互動，已成為全國議題。

一個人僅需服用2毫克芬太尼就可能死亡，這個劑量只是海洛因致死劑量的一小部分。根據CDC數據，強效鴉片類藥物是2020年藥物過量致命人數最高一年的主因。根據舊金山醫檢單位的數字，去年1月至11月底有636人死於藥物過量，其中453人是因服用芬太尼。

舊金山警局長史考特(Bill Scott)表示，這也是舊金山警局加強警力逮捕毒犯的原因，無論他們持有多少數量的毒品。根據警局資料，2020年警方在田德隆地區逮捕600名毒販、查獲192.2盎司芬太尼。相較之下，2019年逮捕522毒品相關嫌犯、查獲43.8盎司芬太尼。史考特指出，不須太多芬太尼就能喪命，若沒有查獲沒收192.2盎司芬太尼，無法想像後果如何。