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讀者來函／印裔美國人 創業精神可嘉

李元慶
李元慶 (作者供圖)
李元慶 (作者供圖)

印度裔也是多數傾向民主黨，在CNN的幾位大腕都是印度人，這些不用多介紹了。可是我們知道的兩位州長都是共和黨的印度人，其中南卡那位在共和黨大會上講了話。我挺喜歡她的聲音緩和、不驕不躁的樣子，說的問題表達的很明白。

實際上，在六大亞裔族裔中（合共占了85%），只有越南裔偏向共和黨。

還有文章說印度裔對公司的忠誠程度高於華人，這個是從「跳槽」率說起。印度裔更多地在一個公司服務很長時間，而華人，特別是大陸來的第一代，很容易為了多一點薪水跳槽。

移民來的印度人語言沒有問題，雖然他們的英文讓人有時候聽起來蠻吃力，美國出生長大的人聽起來一點都沒有問題，而且人家印度裔文字能力都比較強，還是英式英文。英國殖民的歷史不僅帶來語言文化的優勢，還有相似的經濟、政治與法律體制，所以印度人比華人更能積極地融入美國的民主政治過程。

印度裔美國人的創造能力強，創業人數的比例高，這不僅僅是在科技領域。

印度人占美國人口大約是1%，但是高科技公司CEO的8%是這個族群。特別是美國新的科技創新公司（Start-up），他們占了三分之一！這個比例不得了。

在服務業也是如此。印度人當老闆的加油站比比皆是，還有邊遠一點的地方的連鎖旅店。我就碰到多次，在同幾位朋友去爬山遊玩，在亞利桑那、猶他、在內華達州的小鎮裡都碰到印度裔開的旅店，而且他們常常是這些邊遠小鎮的唯一一家印度人。可見他們的創業精神可嘉，勇於開拓。

他們比華人對美國更加有歸屬感，思維方式也更加美國化。他們的參與意識強，比華人「西方化」，比美國人東方化，兩面都可以溝通，有人認為這也是為什麼印度裔CEO多的原因，有處理複雜人際關係的能力。

這些品質也潛移默化地影響到第二代。他們的孩子注重人文學科教育，並不像華人那樣追著各種補習班。可知道美國的英文拼字冠軍（Spelling Bee）從1999年到現在（今年的因為新冠病毒取消了），幾乎都被印度裔的孩子包下了。去年是八名並列冠軍，其中七名是印度裔的。這可不是高考補習班能夠培養出來的，是靠大批讀閱來培養的。

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