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鍾家35年積蓄遭洗劫 雙親心碎 警逮2嫌

記者李晗╱舊金山報導
鍾家失竊案發之後，鍾家兒子在網上為父母發起眾籌。（取自Gofundme）
鍾家失竊案發之後，鍾家兒子在網上為父母發起眾籌。（取自Gofundme）

今年7月時舊金山南面的華裔聚居區英格賽區（Ingleside）爆發連環的入室盜竊案。其中一戶受害的鍾氏華裔家庭，35年來的積攢的血汗錢、珠寶被洗劫一空，引起廣泛關注。

五個月後，12月23日，警方公布已經抓捕兩名涉案嫌犯普利安（Jonathan Pulliam）和門尼夫（Dajuan Menifee）。兩人均是22歲的舊金山居民。其中，普利安在11月5日時已經被捕，門尼夫則是在12月18日時被捕。警方也公布了普利安被捕時所持有的槍械照片。

今年7月21日時，在舊金山的英格賽、Croker-Amazon社區，分別有三戶家庭，在早上10時10分、11時10分、11時45分遭到入室搶劫和盜竊案。三家的街道地址分別是Raymond，Sawyer，和Polaris。

鍾家在11時45分遭到洗劫。當時鍾家父母二人都不在家。攝像頭拍到兩名非裔竊賊潛入家中，15分鐘就「完事」離開。據悉損失了大量的現金，也有珠寶首飾失竊。鍾家兒子鍾重榮（Simon Zhong）隨後在網站上發起眾籌，引起傳媒關注。

他表示，父母35年前移民來美國，父親一直是合同工人，母親則是從事家政服務（house keeper）。父母們35年來沒有休息過一天，周末也在上班。因為父輩不相信銀行，因此錢都放在家裡。

鍾家裡面有許多的現金全部被盜，損失慘重，這也讓鍾家父母心碎，因為移民來美35年的積蓄都沒了。

警方披露案件的受害人，即鍾重榮的父親，在報告中顯示今年67歲。

根據鍾重榮的說法，他母親原本給三個小孩準備了三盒珠寶，等待他們結婚時拿出來用，鍾西蒙和另一位兄弟已經結婚，家裡只剩下女兒還沒有結婚，因此丟失了準備給女兒的嫁妝珠寶。同時母親自己出嫁時，娘家給父親的首飾嫁妝，也遭盜竊。

上述的三起案件中，因為現場視頻、目擊證人的供述都顯示相似的嫌犯特徵與逃逸車輛信息，後來警方鎖定了嫌犯。普利安是在舊金山被捕，門尼夫則是在喬治亞州亞特蘭大被捕。

警方公布嫌犯被捕時所持有的武器。（SFPD）
警方公布嫌犯被捕時所持有的武器。（SFPD）

舊金山 華裔 移民

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