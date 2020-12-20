讀者來函／印度人不少 美國卻沒有「印度城」

李元慶 (作者供圖)

大多數印度 裔美國 人是印度的上等種姓，還是經過幾次篩選出來的的精英。我們看到那麼多CEO的印度裔，就不奇怪了，而是因為多次篩選的原因。

有關移民 問題的研究中有一種「推拉」理論，也就是移出國的「推」，和移入國的「拉」。有資料說明，由於現在印度科技發展快了，就業機會增多，待遇好了，不少畢業生開始選擇了回國發展。

實際上，這個情況在中國留學生方面已經有所體現。現在國內幾個網絡大公司，很多是「海龜」們開發的，要比在美國賺錢多很多。美國占了便宜，也回送了許多創新人才，反正是來去自由，個人的選擇。

應該說，還是有部分印度移民是尋找生意機會來的，不屬於學業上的精英。我們都知道，不少小型旅店，出租車司機，加油站，印度裔占有一席之地。而且這些人多是從印度Gajarat邦來的。不信你下次有機會問一下你的印度出租車司機，或者旅店老闆。

印度裔美國人主要地域分布是紐約、舊金山灣區、芝加哥、華盛頓市、休斯頓和達拉斯。印度裔美國人在這裡的職業雖然不是按照原來種姓畫分，但是他們的國內來源地區和族裔有著明顯影響，「老鄉」們之間的相互引導，還有朋友聯繫網應該是其中的原因。

因為這個原因，開旅館的Gujarati人居多，IT是Telugu和Tamil人（就是那個在斯里蘭卡搞獨立的族裔，主體在印度），Malayali的護士，Bengali的學術界，還有Punjabi的出租司機。

加州州府地區還有從斐濟來的印度人，許多是開修車鋪。如果您記著，因為印度在斐濟移民的經濟實力雄厚，而且歷史悠久，許多是土生土長了，但是政治大權在斐濟人手中，族群權利鬥爭激化，不少印度斐濟移民又成為印度美國移民。我修車試問過兩次，都準了。

文化是個很有趣的玩意。華人中廣東人在一起親熱，西北人在一起感覺爽快，四川人相互見了是淚汪汪的雙眼，上海人在一起必說別人都聽不懂的上海話，只有那樣才感覺到「阿拉上海人」。物以類聚，人以群分，這個群就是文化。

印度裔來自於一個有著33種大語系，1500種小語系的國家，還有七種主要信仰。這種差異，或者缺乏共同點的原因，他們在一起也要講英文才可以溝通。怎麼幾位印度裔學生在一起，嘰里哇啦都講英文？不像華人，就是飯桌上有「老外」，也嘰嘰喳喳地講中文。

有人解釋印度裔這些差異是他們並不抱團居住的原因。雖然印度人不少了，美國卻沒有「印度城」。另外他們的高收入人多，也使得多數人有能力選擇多元化的地區居住，而不是像早期華人那樣擠在便宜的唐人街裡。當然，這同他們來的晚，1965年後種族分隔的障礙已經開始逐漸消除有關。不過，比他們晚來的越南人有群居的傳統，加州就有多個「小西貢」，包括州府沙加緬度。（待續）