我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

聯邦：員工不打疫苗 老闆有權解雇

讀者來函／印度人不少 美國卻沒有「印度城」

李元慶供稿
李元慶 (作者供圖)
李元慶 (作者供圖)

大多數印度美國人是印度的上等種姓，還是經過幾次篩選出來的的精英。我們看到那麼多CEO的印度裔，就不奇怪了，而是因為多次篩選的原因。

有關移民問題的研究中有一種「推拉」理論，也就是移出國的「推」，和移入國的「拉」。有資料說明，由於現在印度科技發展快了，就業機會增多，待遇好了，不少畢業生開始選擇了回國發展。

實際上，這個情況在中國留學生方面已經有所體現。現在國內幾個網絡大公司，很多是「海龜」們開發的，要比在美國賺錢多很多。美國占了便宜，也回送了許多創新人才，反正是來去自由，個人的選擇。

應該說，還是有部分印度移民是尋找生意機會來的，不屬於學業上的精英。我們都知道，不少小型旅店，出租車司機，加油站，印度裔占有一席之地。而且這些人多是從印度Gajarat邦來的。不信你下次有機會問一下你的印度出租車司機，或者旅店老闆。

印度裔美國人主要地域分布是紐約、舊金山灣區、芝加哥、華盛頓市、休斯頓和達拉斯。印度裔美國人在這裡的職業雖然不是按照原來種姓畫分，但是他們的國內來源地區和族裔有著明顯影響，「老鄉」們之間的相互引導，還有朋友聯繫網應該是其中的原因。

因為這個原因，開旅館的Gujarati人居多，IT是Telugu和Tamil人（就是那個在斯里蘭卡搞獨立的族裔，主體在印度），Malayali的護士，Bengali的學術界，還有Punjabi的出租司機。

加州州府地區還有從斐濟來的印度人，許多是開修車鋪。如果您記著，因為印度在斐濟移民的經濟實力雄厚，而且歷史悠久，許多是土生土長了，但是政治大權在斐濟人手中，族群權利鬥爭激化，不少印度斐濟移民又成為印度美國移民。我修車試問過兩次，都準了。

文化是個很有趣的玩意。華人中廣東人在一起親熱，西北人在一起感覺爽快，四川人相互見了是淚汪汪的雙眼，上海人在一起必說別人都聽不懂的上海話，只有那樣才感覺到「阿拉上海人」。物以類聚，人以群分，這個群就是文化。

印度裔來自於一個有著33種大語系，1500種小語系的國家，還有七種主要信仰。這種差異，或者缺乏共同點的原因，他們在一起也要講英文才可以溝通。怎麼幾位印度裔學生在一起，嘰里哇啦都講英文？不像華人，就是飯桌上有「老外」，也嘰嘰喳喳地講中文。

有人解釋印度裔這些差異是他們並不抱團居住的原因。雖然印度人不少了，美國卻沒有「印度城」。另外他們的高收入人多，也使得多數人有能力選擇多元化的地區居住，而不是像早期華人那樣擠在便宜的唐人街裡。當然，這同他們來的晚，1965年後種族分隔的障礙已經開始逐漸消除有關。不過，比他們晚來的越南人有群居的傳統，加州就有多個「小西貢」，包括州府沙加緬度。（待續）

印度 美國 移民

上一則

聖馬刁市銀行外傳槍響1男身亡 警方：是有針對性槍擊案

延伸閱讀

戶外用餐食客不能使用餐廳衛生間？州府：已修改規定

戶外用餐食客不能使用餐廳衛生間？州府：已修改規定
路透：美國把中芯國際納入黑名單

路透：美國把中芯國際納入黑名單
美國藥物過量致死人數 疫情期間創新高

美國藥物過量致死人數 疫情期間創新高
五角大廈將提升美國自產晶片能力 影響半導體生態

五角大廈將提升美國自產晶片能力 影響半導體生態
華青遭關移民監獄 母憂兒染疫

華青遭關移民監獄 母憂兒染疫
鴻海印度製造 加碼3.3億美元

鴻海印度製造 加碼3.3億美元

熱門新聞

舊金山實施新居家令，平時原本熙來攘往的金融區，人影不多見，一道陽光照射下，只看到一人獨行。(美聯社)

金山如空城 生意如雪崩 市中心85%餐廳關門

2020-12-13 00:32
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
金山警察局繪製的殺手畫像。（維基百科）

「12宮連環命案」 50年後破解密碼 金山老僑驚懼憶往

2020-12-12 19:30
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒