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新居家令下／工藝品小商店 遊客不來再度關門

記者黃少華／舊金山報導
區國雄（右）在新「居家令」實施前的最後一天招呼遊客到店內參觀。（記者黃少華／攝影）
區國雄（右）在新「居家令」實施前的最後一天招呼遊客到店內參觀。（記者黃少華／攝影）

面對從6日開始重新實施的新「居家令」（Stay Home Order），舊金山中華總商會會長區國雄表示，他所經營的文興中國工藝品店也不得不再度關門暫停營業，而整個華埠街道上一片蕭條景象。

除了商店重新關閉，新「居家令」的實施還對華埠商業帶來造成兩大影響。一是周邊的酒店和旅館只能接待社會必要行業員工，不能隨意接待外來遊客，因此限制了遊客前來華埠消費的可能性。二是華埠都板街「周末步行街」項目必須暫停，等於說「遊人止步」，進一步限制了都板街的商業開放。

區國雄表示，他選擇在下半年重開店面，某種程度上是出於對華埠都板街「周末步行街」項目的支持。沒有了「周末步行街」，店面開放必然遭受更大挑戰。而且，缺乏遊客生意讓店面經營成本大增。這是他考慮再度暫停營業的重要因素。

另外，都板街不少商舖如果強行開門營業，不但收入減支出增，但卻無法不繳交舖租。

文興中國工藝品店所在的華埠都板街，大部分商舖都主要在經營遊客生意。實施新「居家令」之後，這些失去遊客光顧的商舖必然要大面積暫停營業。情況就如同3月中旬「居家避疫」（shelter-in-place）措施實行之後一樣，都板街幾乎整條都是冷冷清清，處於大蕭條狀態。區國雄表示，他的店面也不能獨善其身，暫停營業室必然的事情。

文興中國工藝品店主要經銷中國骨董、瓷器、玉器、骨器、石雕等。區國雄坦言，這門生意只能在實體店經營，無法線上做。因為顧客必須要來到現場，才能親眼評判骨董的品質。雖然他也長期在網上做宣傳，但要最終完成交易，仍需顧客來到店面才能眼見為實並詳細洽談。但區國雄說，新「居家令」的實施，讓傳統經營模式變得不可能。

華埠 中國 大蕭條

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