疫情肆虐 南京祭2020「上雲端」

郭麗蓮以「證言新維度」形式與「慰安婦」倖存者對話片段也在本次活動中播出。（南京祭直播視頻截圖）

受新冠疫情影響，紀念「南京大屠殺」83周年的「南京祭2020」活動於12日午間以雲端方式進行。與會者在悼念受侵華日軍屠殺的超過30萬中國 軍民同時，要求日本 政府以史為鑑，向中國二戰受難者正式道歉、賠償、建館、立碑，警示世人，避免戰爭重演。

鄒永紅認為「南京大屠殺」是人類歷史上最黑暗的一頁。（南京祭直播視頻截圖）

自1996年以來，「南京祭」已連續舉辦24年，從未間斷。南京大屠殺索賠聯盟主席兼世界抗日戰爭史實維護聯合會會長張藍真、舊金山 灣區中國統一促進會會長關家澄、舊金山抗日戰爭史實維護會理事李玲、慰安婦正義聯盟主席米爾金森（Judith Mirkinson）分別致辭。

主持活動的張藍真說，持續40多天的「南京大屠殺」是人類歷史上最殘酷的暴行之一。日軍在二戰時期在中國乃至整個亞洲燒殺搶掠、強徵「慰安婦」、發動「細菌戰」、大轟炸，給亞太各國人民帶來深重災難。「南京大屠殺」檔案已於2015年被聯合國教科文組織列入世界記憶名錄。

中國駐舊金山副總領事鄒永紅表示，各大僑團舉辦「南京祭」紀念活動，表達海外僑胞捍衛歷史真相、守護世界和平的堅定信念。

張藍真要求日本政府正式道歉。（南京祭直播視頻截圖）

前聯邦眾議員本田實（Mike Honda）認為，美國下一屆政府應該擱置1951年的美日和平條約，要求日本政府向二戰受害國道歉。

一名「南京大屠殺」倖存者代表，在活動中分享了當年的經歷。

舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）對「南京大屠殺」倖存者勇敢站出來分享歷史表達敬意，為舊金山成為美國8個建立「慰安婦」紀念碑的城市感到自豪，並感謝郭麗蓮和鄧孟詩兩位法官所做的貢獻。

包括郭麗蓮、鄧孟詩、Rodger Scott在內的多位南京大屠殺索賠聯盟前主席相繼發言。郭麗蓮以「證言新維度」形式與「慰安婦」倖存者的對話片段，也在活動中播出。

陳詩敏一一念出今年逝去的慰安婦倖存者名單。（南京祭直播視頻截圖）

舊金山第一區候任市議員陳詩敏（Connie Chan）一一念出今年去世的多名「慰安婦」倖存者名字。到目前為止，仍然在世的南京大屠殺倖存者還有73位，「慰安婦」倖存者僅剩14位。美洲中華中學老師陶然以詩歌朗誦的形式悼念倖存者。

本次活動播出了灣區已故華裔女作家張純如生前的一些視頻片段。張純如母親張盈盈在女兒的墓前指出，張純如當年出版「1937年南京浩劫：被遺忘的大屠殺」一書，就是因為日本政府在二戰結束60多年後仍然拒絕為侵略歷史道歉。