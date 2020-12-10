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苦等多時 國會終於表彰二戰華裔老兵 多人已抱憾辭世

記者李晗 / 舊金山報導
2018年舊金山市議會中表彰華裔二戰老兵。其中有老兵已過世。（本報檔案照片）
2018年舊金山市議會中表彰華裔二戰老兵。其中有老兵已過世。（本報檔案照片）

華裔社區抗爭與苦候多時的為二戰華裔老兵頒發國會金質獎章（Gold Medal）一事，終於成為現實。12月9日，國會舉行線上慶祝典禮，眾多國會官員、美軍將領紛紛致辭，感激美籍華裔軍人在二戰時的貢獻。

多位華裔老兵也出現在鏡頭前，獲頒金質獎章並且發表簡短感言。他們當中不少人已超過95歲。

來源：YouTube

國會議長波洛西（Nancy Pelosi）在典禮上致辭表示，這是為慶祝華裔軍人的勇敢和愛國主義，她感謝這些英雄，同時也感謝國會同仁的不懈努力。

她特別提及當時因「排華法案」對華人的歧視，但是華人仍然為美國貢獻。華裔國會議員劉雲平、趙美心等也出席線上典禮致辭。多名將領包括海軍、陸軍、空軍、海岸軍隊等部門高層均致辭感激華人。

為追加金質獎章給華裔老兵，華裔社區已經抗爭多時。2017年，國會提出「華裔美國人二戰退伍軍人國會金質獎章法案」（Chinese American World War II Veterans Congressional Gold Medal Act，即S.1050和H.R.2358）。經過連番遊說和抗爭，2018年底法案最終在參眾兩會通過，獲總統川普簽署。

當時計畫在2019年下半年舉行儀式，越快越好，因為二戰已結束超過70年，不少老兵都已經年過9旬，許多老人家已經等不及。在舊金山，久居日落區的二戰華裔老兵曹棣華（Dale Chow King）就在2018年11月26日因病辭世，享年98歲，沒有等到領取金質獎章。

另一位住在舊金山的陳子鈞（Ronald Won），2019年時高齡93歲，受訪時表示現在是時候表彰華裔軍人了。他回憶道，當時自己服役時，因為是華人、亞裔的臉孔，而讓不少白人感到驚訝，因為白人從不知道「原來有華人當兵」。他表示華人在軍隊中的貢獻需要被銘記。

隨後經過人員名單搜集，獎章設計等過程，加之疫情，慶祝典禮終於在2020年末才正式舉行。據悉，當時服役二戰美軍的華裔軍人數量約1萬3000人，當時全美華人數量約為12萬左右。如今，這部分美軍老兵仍然在世的人數可能不到300人。

根據2018年退伍老兵團體的說法，時舊金山大概還剩下十個不到的二戰華裔退伍老兵。東灣奧克蘭（屋崙）大約還有三位曾經在二戰飛虎隊服役的華人老兵，沙加緬度也有三位。

總部位於舊金山的同源會（CACA）是最早發起爭取金質獎章的團體。舊金山市議會也曾在2018年通過決議，呼籲國會盡快通過。據悉國會法案最初成形時，為爭取國會議員支持，有特別聘請政治說客在華府遊說。

如果家人有二戰退伍老兵想要申請金質獎章，可以登錄網站聯繫查詢：https://www.caww2.org/contact。

2018年舊金山市議會中表彰華裔二戰老兵，右二為議長余鼎昂。其中右一的曹棣華（D...
2018年舊金山市議會中表彰華裔二戰老兵，右二為議長余鼎昂。其中右一的曹棣華（Dale King）已經過世，未能等到這一天。（本報檔案照片）
95歲的居住在東灣奧克蘭的David Gan，線上典禮中接受金質獎章。（視頻截圖...
95歲的居住在東灣奧克蘭的David Gan，線上典禮中接受金質獎章。（視頻截圖）
波洛西在線上典禮中，將國會金質獎章頒發給華裔老兵。（視頻截圖）
波洛西在線上典禮中，將國會金質獎章頒發給華裔老兵。（視頻截圖）

華裔 華人 舊金山

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