驚人薪資 矽谷CEO月薪9500萬 年薪11億

雲端 數據存取公司「雪花」(Snowflake)本周發布財報，第三季度收益比去年同期增長一倍，自9月15日股票 首次公開上市IPO以來，雪花股價 已大漲183%至339.89元。公司表現亮眼，也讓執行長斯洛特曼(Frank Slootman)成為收入最高的科技公司執行長之一，若計算他所獲股權，相當於擁有月薪9500萬元、或約年薪11億元的驚人薪資。

斯洛特曼於2019年4月加入雪花時，薪酬計畫包括每股行使價8.88元、共約1370萬股期權。大多數股票已可行使，但相關股份則須自他到任當月開始、於四年間每個月執行。此外，還有每年37萬5000元底薪，依據公司表現，若表現好將會更高。一旦所有股權於2023年全部支付，以目前股價則總值為45億元。

雪花公司總部設在聖馬刁，發言人拒絕評論斯洛特曼薪資或凈資產。他尚未行使任何股票選擇權，股票受制的禁售期已於3月結束。

如此鉅額薪資方案，有部分是因為雪花股價估值飆漲的結果。斯洛特曼在加入雪花之前6個月的2018年10月，就已針對他的薪資計畫進行談判，公司當時以估算總值約35億元集資，現在則價值960億元。

在斯洛特曼加入雪花數個月之後，也被延攬進入公司的財務長斯卡培力(Michael Scarpelli)，兩人薪資結構相似，以目前股價估算，他每月約有價值2500萬元期權股票。此外，雪花共同創辦人、現任技術長達格維爾(Benoit Dageville)則擁有總值約為27.3億元股份。

斯洛特曼出生於荷蘭，他是雪花公司不到20年裡的第三任執行長。他自2003年領導資料存取公司Data Domain、直至公司被EMC併購，之後又於2011-2017年間經營雲端服務公司ServiceNow Inc.。