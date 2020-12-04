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阿拉米達縣 16日免費施打流感疫苗

記者劉先進／聖利安住報導
阿拉米達縣呼籲民眾參加在16日舉行的免費流感疫苗接種活動。（記者劉先進 ／翻攝）
阿拉米達縣呼籲民眾參加在16日舉行的免費流感疫苗接種活動。（記者劉先進 ／翻攝）

阿拉米達縣議員陳煥瑛3日表示，將聯合聖利安住市（San Leandro）、阿縣公共衛生局，在16日（周三）舉行免費流感疫苗接種活動。

活動地點為San Leandro Senior Community Center，13909 East 14th Street。 時間為12月16日上午9時至下午3時。衛生部門表示，強烈鼓勵尚未接種流感疫苗的老年人，到現場打疫苗。常規劑量的疫苗適用於3歲及以上的人群，包括孕婦。3歲以下兒童應由兒科醫生診治。預約或直接上門都可接種。此外，每位接種民眾，將獲得一份免費的冷凍經典火雞餐。市民致電（510）577-3462可登記預約流感疫苗。

陳煥瑛表示，每年接種流感疫苗至關重要，特別是對於老年人、孕婦和有慢性病的人。此次活動是市、縣攜手抗擊流感，保持社區健康和韌性的最佳範例。

聖利安住市長卡特（Pauline Russo Cutter）表示，美國正處於流感季節和另一波新冠疫情病例中。今年，每人接種流感疫苗比以往任何時候都更為關鍵，必須避免新冠和流感流行病的激增（尤其是類似新冠的流感症狀），以免損害醫院和醫療保健系統。

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