9歲兒遭虐、肋骨斷裂 東灣狠母將受審

東灣發生母親虐童案件。(圖取自網路。僅為示意圖，並非新聞當事人。)

根據法庭紀錄顯示，25歲婦女布拉克(Shawanda Black)被控虐待她9歲的兒子、並將其囚禁在浴室內，警察 找到男童時，發現他身體多處受重傷。布拉克將出庭接受審訊，面臨被控殘忍虐待、暴力監禁的指控罪刑。法庭紀錄顯示，她將於9日接受初步聽證會，自10個月前被逮捕以來，一直被羈押在都布林市的聖瑞塔監獄 。

警察在法庭紀錄指稱，醫師檢查男童受傷情況時，發現他背部受傷，包括多條肋骨斷裂、肝臟有一處受傷，全身都有開放性傷口，並指出受傷部分相當恐怖，是人身虐待的結果。當局表示，男童被發現畏縮在浴室內，他一人獨自被鎖在都布林公寓家中。

男童的父親今年1月報案，懷疑生母布拉克虐待男童。布拉克於報案後被捕。布拉克自2019年聖誕節 以來，拒絕交出監護權。當警察抵達布拉克公寓時，發現浴室外面被木頭椅子圍成柵欄，男童躺上浴室地板上。

男童宣稱受傷是來自騎腳踏車意外。但警方表示，此說詞與醫師隨後檢查結果矛盾。布拉克隨後抵返家中並被逮捕。警察說，她極力反抗警察逮捕，警方以她拒捕為由將她逮捕，但縣檢察官選擇不起訴她。

搜查房屋期間，警方發現有兒童衣物沾滿血跡。展開調查後，檢察官發現回溯自2015年開始，兒童保護服務機構有大量記錄在案的投訴，指控布拉克對被害人施加身體與情感虐待，但尚不清楚報告內容。據法庭紀錄顯示，布拉克目前仍在獄中，保釋金定50萬元。整個案件許多細節仍未明，警檢單位仍在調查中。